Alessandro Borghese inaugura il suo ristorante a Venezia

Lo chef Alessandro Borghese sbarca a Venezia, dove domenica inaugura il suo nuovo ristorante "AB - Il lusso della semplicità" a Ca' Vendramin Calergi, storico palazzo sede anche del Casinò. Il locale potrà contare su un ampio giardino sul Canal Grande, con accesso riservato anche dall'acqua. Nelle 5 sale, ideate per offrire agli ospiti diverse esperienze di gusto, trovano spazio il ristorante gourmet, il bistrot con pasticceria, il bar e la cantina dei vini.

Grande importanza, per quanto riguarda le scelte architettoniche, è stata data ad elementi tipici della tradizione veneziana, mentre il design degli ambienti mantiene un “fil rouge” con il ristorante dello chef a Milano in zona CityLife. La progettazione ha coinvolto professionisti del settore e artigiani specializzati.

Il ristorante fonde armoniosamente l’anima rock e il gusto raffinato dello chef, onorando Venezia e le sue tradizioni. L’area bistrot è caratterizzata dalla presenza del banco pasticceria, rivestito con lastre di pietra lavica smaltate color verde bottiglia. Come per il ristorante milanese gli spazi interni sono adibiti a galleria d’Arte temporanea, in cui giovani artisti possono esporre le loro opere e gli ospiti sono circondati dalla bellezza da mattina a tarda notte.

La proposta enogastronomica unisce i grandi classici dello chef come l’iconica cacio&pepe e l'anatra alla torba a nuovi piatti che omaggiano il territorio come la gallina in saor con datteri e chips di polenta e la picanha veneta con cappuccio scottato e salsa passion fruit. Non mancano le ostriche e il pesce crudo e i tradizionali cicchetti veneziani, rivisitati giocosamente dallo chef.