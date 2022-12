Il più importante brand di abbigliamento polacco sbarca al Valecenter

Un nuovo negozio di abbigliamento al Valecenter di Marcon. Sarà inaugurato martedì 20 dicembre lo store Sinsay, marchio di proprietà di Lpp, la più grande azienda di abbigliamento polacca. Si tratta del primo store fisico italiano del brand, che anticipa l'apertura di Milano, prevista per il primo quadrimestre del 2023.

Sinsay è il marchio più giovane del gruppo Lpp e ha debuttato sul mercato il primo marzo 2013, con i suoi primi negozi nelle più grandi città della Polonia. Oggi, è conosciuto in oltre 20 Paesi, grazie al suo e-commerce online e agli oltre 500 punti vendita fisici dislocati in tutto il continente europeo. L'apertura dei negozi in Italia e in Grecia è la prima tappa dell'espansione pianificata del brand.

Lo store, di 1.400 metri quadrati, sarà inaugurato con un evento che coprirà tutta la giornata. Dalla mattina, sarà possibile visitare il negozio dove, per l’occasione, si potranno trovare anche cioccolate calde, tazze di tè e dolcetti natalizi. Saranno presenti hostess che rilasceranno ad alcuni fortunati dei codici sconto, e un dj, che accompagnerà i clienti con la sua musica per tutta la giornata. Nel pomeriggio, prevista la presenza di Melita Toniolo.