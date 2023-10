Archivio storico delle arti contemporanee, nuova sede all'Arsenale

L'archivio storico delle arti contemporanee (Asac) all'Arsenale. L'obiettivo del presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, potrebbe diventare realtà ora che la giunta comunale ha approvato la realizzazione di una nuova sede con il contestuale recupero degli edifici denominati Magazzini del Ferro e delle Officine.

Il progetto prevede il restauro di due distinti complessi di edifici connessi funzionalmente, uno dedicato alla consultazione del patrimonio Asac, che prevede al suo interno un nuovo luogo per la ristorazione aperto a tutta la cittadinanza tutto l’anno; l’altro dedicato all’archivio documentale e multimediale che rappresenta il patrimonio produttivo. Il nuovo Asac avrà un’estensione complessiva di circa 6.500 metri quadrati, suddivisi nei due distinti ambiti funzionali che corrispondono a due fasi operative e di finanziamento distinte.

Il progetto è parte integrante del piano attuato dalla Fondazione La Biennale di Venezia, in accordo con il ministero dei Beni culturali, con il Comune di Venezia e con la Soprintendenza, per la realizzazione di un polo internazionale permanente per la ricerca sulle arti contemporanee, aperto a ricercatori e istituzioni nazionali e straniere.

«Quando si lavora tutti uniti e compatti per il raggiungimento di un obiettivo - ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro -, e si riescono a dare risposte chiare e utili allo sviluppo della città e alla valorizzazione del suo patrimonio storico e artistico, si raggiungono importanti risultati. Questo ci consentirà di proseguire nel percorso virtuoso di ristrutturazione dell’Arsenale che questa amministrazione ha fortemente voluto».