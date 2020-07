Il Consiglio approva la ristrutturazione dell'ex area Actv a Sant'Elena

Il Consiglio comunale mercoledì ha approvato la ristrutturazione dell'ex area Actv a Sant'Elena in base al disegno della giunta presentato qualche giorno fa. Il progetto, che prevede un ambito destinato alla residenzialità per circa 1000 potenziali nuovi abitanti, non per finalità ricettive, è stato contestato dalla Municipalità e dalle minoranze che non hanno letto nel piano la volontà «chiara di favorire e promuovere la permanenza e la stabilizzazione di residenti in zona».

I due ambiti

La delibera è passata con 22 voti favorevoli e 8 contrari. La ristrutturazione urbanistica a Sant'Elena prevede il coinvolgimento di privati per la realizzazione di nuovi edifici a uso abitativo e attrezzature pubbliche, «con esclusione - si legge - della possibilità di insediamento di qualsiasi attività di tipo ricettivo e turistico, anche complementare, o di locazione breve (di durata inferiore a dodici mesi)». Una grande darsena di circa 70.500 metri quadrati e un’area a terra di circa 56.500, dei quali più di 46 mila di proprietà di Invimit, gestore di asset pubblici, e la restante parte del Demanio, tutto tra l’isola di San Pietro di Castello e il convento di Sant’Elena. L'area verrà suddivisa in due ambiti chiamati “ex piazza D'Armi” (di proprietà della società Invimit del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in minima parte, del Demanio) e “Darsena” (interamente di proprietà demaniale). La società Invimit ha presentato una proposta progettuale preliminare di riqualificazione della zona con un’elevata dotazione di spazi e servizi pubblici (impianti sportivi, verde pubblico, piazze, percorsi pedonali).

Le funzioni complementari

In particolare nell'ambito “ex piazza D'Armi” è prevista la parziale o totale demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici, per una superficie massima ad uso residenziale e funzioni complementari (commerciale, pubblici esercizi, artigianato) di 45.500 metri quadrati, nonché la realizzazione di spazi pubblici, verdi o pavimentati, e percorsi pedonali da cedere al Comune o asservire all’uso pubblico, per una superficie di almeno 15.000 metri quadrati, mentre almeno 6.500 saranno da destinare a impianti sportivi, una palestra, campi da gioco scoperti e servizi connessi. Andrà infine ricollocata all’interno anche l'attività artigianale ancora esistente (falegnameria). Per quanto riguarda invece l’ambito “Darsena”, vi verranno realizzati servizi per la darsena e attrezzature pubbliche, sulla base di un progetto concordato fra Demanio e Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Progettualità

I due ambiti “ex piazza D'Armi” e “Darsena” saranno sviluppati separatamente tramite piano urbanistico attuativo (Pua) o permesso di costruire convenzionato. Dopo l’adozione, il piano sarà messo a disposizione del pubblico per sessanta giorni per le osservazioni. Durante la seduta del Consiglio è stato approvato un emendamento con cui si invita Invimit a valutare di procedere allo sviluppo delle successive fasi di progettazione tramite concorso di idee o di progettazione.