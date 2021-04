Al parco Catene di Marghera una nuova area cani

È composta da una duplice zona di sgambamento, una per cani di taglia medio-grande ed una per animali medio-piccoli. Presenti fontanelle per permettere ai cani di potersi dissetare e panchine per i loro padroni

Al parco Catene di Marghera c'è una nuova area cani, appena aperta al pubblico. Ad oggil territorio conta 7 aree tra Chirignago e Zelarino, 6 a Mestre, 3 tra Favaro Veneto e Campalto, 2 a Marghera, 2 nelle isole di Sacca Fisola e Murano e 1 al Lido. A breve inizieranno i lavori per realizzarne una al Quartiere Pertini e altre in quartieri che ancora ne sono sprovvisti. Un'attenzione agli animali di affezione per garantire in tutto il territorio comunale spazi idonei nonostante la difficoltà a reperire spazi utili.

«Prosegue così il nostro impegno per dare ai nostri amici a 4 zampe degli spazi dedicati esclusivamente al loro movimento in libertà - commenta l’assessore all'Ambiente, Massimiliano De Martin - Un ulteriore spazio che si aggiunge agli altri 20 che in questi anni abbiamo realizzato e consegnato alla città andando a riservare quasi 24 mila metri quadrati ai cani di tutte le taglie».

Per quanto riguarda la nuova area realizzata a Parco Catene questa è composta da una duplice zona di sgambamento, una per cani di taglia medio-grande ed una per animali medio-piccoli. Spazi separati da apposita recinzione e con porte di accesso distinte, in modo che non possano venire a contatto animali di taglie diverse. Le dimensioni delle aree sono di circa 600 metri quadrati quella piccola e di circa 1.300 metri quadrati l'area grande, per un totale di quasi 2.000 metri quadri. In entrambe sono presenti fontanelle per permettere ai cani di potersi dissetare e panchine per i loro padroni. Al contempo, si è provveduto ad effettuare la pulizia dei fossati presenti nel Parco e del sottobosco. Inoltre è stato realizzato anche un nuovo ponticello di accesso in legno oltre ai percorsi in ghiaino.