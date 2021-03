Palestre ancora chiuse: «Attrezziamo i parchi cittadini con aree fitness»

Palestre chiuse? «Attrezziamo i parchi cittadini per consentire ai mestrini di allenarsi in vista dell’imminente e sempre temuta prova costume». E’ questa l’idea che Adico lancia all’amministrazione comunale nell’ambito di una questione tanto dibattuta nelle ultime settimane. «Allo stato attuale i principali parchi mestrini, Albanese-Bissuola e San Giuliano, dispongono di alcune aree fitness dov’è possibile eseguire qualche esercizio a corpo libero. Ma si potrebbe fare di più - dicono da Adico -. Un esempio su tutti. Nel parco di San Giuliano esiste una zona con panche inclinate e sbarre per le trazioni. Due elementi molto utili per allenarsi in modo abbastanza soddisfacente come fanno in tanti. Ma questo è il punto: quell’area, comunque di piccole dimensioni, è quasi sempre al completo soprattutto in giornate di sole. Altre zone hanno solo panche in gran parte rotte e non fruibili in modo soddisfacente».

In poco tempo – secondo l'associazione – si potrebbero realizzare sia a San Giuliano che alla Bissuola zone ben organizzate dove fare palestra. «In questo modo si potrebbe magari trovare una formula, una convenzione, per coinvolgere anche gli stessi titolari delle palestre che continuano a essere forzatamente chiuse - concludono da Adico -. Pensiamo che non sarebbe uno sforzo economico così impegnativo e, visto il successo dell’unica area ben attrezzata di San Giuliano, siamo convinti che l’iniziativa avrebbe grande seguito».