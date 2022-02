Inquinamento dell'aria, da sabato stop emergenza. Si torna al livello "Verde"

Venezia torna a respirare, c'è una tregua nella concentrazione delle polveri sottili nell'aria rilevata dalle centraline Arpav del territorio, che hanno registrato mercoledì e ieri, giovedì 3 febbraio, una riduzione della criticità. Le Pm10 in atmosfera sabato 5 febbraio saranno sotto al valore della soglia critica, che è pari a 50 micro grammi per metro cubo, e il livello di allerta tornerà "Verde".

A dirlo l'Arpav che per due giorni consecutivi ha misurato valori ridotti di polveri sottili insidiose per la salute, ovvero pari a 28 e 32 micro grammi a metro cubo d'aria. Si torna lentamente a respirare, nonostante il clima secco e la siccità persistano da ormai oltre due settimane. Notizie rassicuranti anche sul fronte meteo dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (Arpav). Tra venerdì e sabato è previsto un lieve cedimento della pressione per il transito di una saccatura di aria fredda sull'Europa settentrionale che tenderà a spostarsi verso l'Europa sud-orientale lambendo il Veneto nella giornata di sabato, con possibilità di qualche debolissima precipitazione sui settori più orientali. In seguito nuovo deciso aumento della pressione con rinforzo della ventilazione da nord ed episodi di Foehn nelle valli e sulla Pedemontana con associato un rialzo termico. Permangono foschie e nebbie sul settore prealpino e in pianura, in successivo dissolvimento durante la giornata. Domenica tempo da poco a parzialmente nuvoloso e lunedì atteso un rinforzo dei venti. Per quanto riguarda il passaggio dal livello rosso al verde di allerta per la qualità dell'aria, Arpav ricorda che per decretare il rientro nello stato di nessuna allerta (verde) occorrono almeno due giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di concentrazione di Pm10, tra quello misurato e quello previsto. Domenica a Mestre c'è il blocco del traffico per la giornata ecologica: un contributo al miglioramento della qualità dell'aria.

«La ventilazione in corso sta favorendo in queste ore la dispersione delle polveri sottili, rendendo più sana l’aria che respiriamo - commenta l'assessore all’Ambiente della Regione Gianpaolo Bottacin - Situazioni di prolungato superamento del limite sono tipiche di gennaio per tutto il bacino padano, la particolarità è invece che per via della ventilazione che ha contraddistinto tutto il periodo, i valori si sono attestati spesso in prossimità del limite. A partire dai primi giorni di febbraio il Veneto è stato interessato dal passaggio di alcuni impulsi di aria fredda in quota, associati a una depressione sull’Europa orientale. Questi hanno determinato un calo delle temperature con conseguente attenuazione dell’inversione termica, e fasi di rinforzo dei venti anche in pianura: condizioni favorevoli al ricambio di massa d’aria e alla dispersione degli inquinanti».