Mira: nuove panchine, cestini, portabici e totem informativi in tutta la città

Si sono appena conclusi i lavori di installazione dei nuovi elementi di arredo urbano, segnaletica e cartellonistica, su tutto il territorio di Mira, che il Comune ha acquisito con un contributo regionale di 40mila euro, nell’ambito del distretto del commercio “Mira in progress”. Nello specifico gli arredi collocati nelle frazioni sono: panchine con struttura in metallo e doghe in legno di colore rosso/amaranto; cestini con portacenere; portabiciclette dotati di staffa; strutture tipo totem da destinare all’affissione di informazioni relative ai negozi/attività presenti nel territorio mirese nonché informazioni turistiche-paesaggistiche- relative alle ville venete presenti e ai percorsi turistici vari, per residenti e turisti.

«Gli arredi individuati – spiega l’assessore al Commercio Vanna Baldan – contribuiranno a migliorare l’arredo urbano e il contesto generale di aree che non erano state arredate in modo esaustivo in precedenza. Ciò al fine di dare la possibilità a cittadini e turisti di conoscere e utilizzare negozi e attività produttive, ville, residenze storiche e percorsi ciclabili o di altro tipo che si possano trovare a Mira». In particolare i totem, collocati in posizioni visibili e centrali nelle frazioni, serviranno per indicare in quale punto della città ci si trova offrendo indicazione delle opportunità che Mira può offrire.

«Le indicazioni di negozi o attività produttive – sottolinea Baldan – saranno aggiornate periodicamente. Tramite rotazione, tutti saranno presenti. Altri arredi potranno essere installati o sostituiti in futuro. Questo intervento pubblico costituisce un segno molto rilevante di attenzione nei confronti dei miresi, di promozione e valorizzazione del nostro territorio».