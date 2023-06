La Peggy Guggenheim in prima linea per la promozione di arte e sostenibilità

Qual è il ruolo dell'arte nel promuovere il cambiamento e favorire una riflessione sulle sfide globali? In che modo la riflessione su arte, natura, tecnologia può aiutare a ripensare il nostro rapporto con il contemporaneo? Nel tentativo di dare una risposta a queste domande, la Collezione Peggy Guggenheim presenta "Art 4 a Better Future. Arte Sostenibilità Innovazione", progetto dedicato ai temi della sostenibilità e dell'arte quali agenti del cambiamento per un futuro sostenibile.

L’iniziativa, articolata su tre incontri, di cui due aperti al pubblico, che metteranno in relazione sapere umanistico e sapere scientifico, vede la collaborazione di due prestigiose realtà culturali e imprenditoriali, quali università Ca’ Foscari con "The new institute centre for environmental humanities" (Niche), e Cuoa Business School. Ha inoltre il patrocinio di Cnr-Ispc, ASviS, Confindustria Veneto Est, Smact Competence Center, wetlands, con il contributo tecnico di PwC e la media partnership di Domus.

Venerdì 30 giugno, il giardino delle sculture della Collezione farà da cornice al primo dei tre appuntamenti previsti dal programma, che sarà su invito, dal titolo "Agire il cambiamento: il ruolo dell’arte", durante il quale interverranno, tra gli altri, Karole P. B. Vail, direttrice Collezione Peggy Guggenheim, Francesca Tarocco e Cristina Baldacci di Ca' Foscari, Laura Onofri, senior consultant World Bank e associate partner Metroeconomica, Francesco Ferrara, partner PwC Italia - Esg Leader.

Seguiranno venerdì 29 settembre, presso Università Ca’ Foscari, "Prendersi cura: verso un'ecologia della cultura (tra arte, scienza e tecnologia)", incontro aperto su iscrizione, e venerdì 17 novembre, presso la sede di Cuoa Business School, ad Altavilla Vicentina, "Immaginare futuri possibili: nuovi paradigmi", incontro aperto, sempre su iscrizione.

Con "Art 4 a Better Future. Arte Sostenibilità Innovazione" la Collezione Peggy Guggenheim desidera aprire un dialogo a più voci, che coinvolga soggetti attivi in diversi ambiti, volto alla promozione di azioni legate alla sensibilizzazione sui temi del climate change e della sostenibilità, sia essa sociale, ambientale ed economica.