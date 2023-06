Cambiamento climatico, diritti civili, arte e scienza: ecco l'Art Night 2023

Dal cortile di Ca’Foscari si è dato il via, nelle scorse ore, alla dodicesima edizione di Art Night Venezia. La manifestazione, da tempo entrata nel calendario ufficiale delle Notti dell’arte europee, tra le più attese in città, ideata e coordinata dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia, animerà le calli, i campi e i palazzi veneziani con l’afflato dell’arte. L'iniziativa è inoltre realizzata grazie all'accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Ca' Foscari. Le istituzioni culturali cittadine che vi partecipano sono sempre più numerose, 161 gli eventi organizzati per offrire ai visitatori esperienze culturali, visite, spettacoli, performance, concerti e animare la notte dell’arte veneziana.

Il via è stato dato alle 18 di sabato dal Cortile di Ca’ Foscari con la tradizionale apertura, con la distribuzione dei gadget e i saluti istituzionali di Antonio Marcomini, Pro Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Paola Mar, Assessore con delega all’Università del Comune di Venezia, Silvia Burini, Direzione scientifica di Art Night Venezia, Angela Bianco, Coordinamento di Art Night Venezia e dei rappresentanti delle istituzioni culturali partecipanti. Antonio Marcomini, Pro Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia ha dato il benvenuto a nome dell’ateneo: «Art Night è un’invenzione di Ca’ Foscari di cui questa università va orgogliosa, che ogni anno miglioriamo e perfezioniamo con un’offerta che si è ulteriormente estesa arrivando a 161 eventi. Un’iniziativa che continua a consolidarsi con l’impegno che anche nelle prossime edizioni Ca’ Foscari darà il meglio per continuare a portarla avanti, nello spirito di collaborazione con il Comune di Venezia, la Regione del Veneto e le istituzioni culturali veneziane». Il Prorettore ha poi continuato leggendo l’indirizzo di saluto del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia che ha dimostrato apprezzamento per la manifestazione. Silvia Burini, ideatrice di Art Night Venezia, ha così commentato: «Non sembra siano passati già dodici anni dalla prima edizione. Il segreto di Art Night è il lavoro di una squadra che lavora insieme con entusiasmo. Un grazie a chi ci ha sostenuto, a tutti i giovani volontari che hanno contribuito alla riuscita e a tutti quelli che saranno qui stanotte per condividere con noi il piacere dell’arte. La cosa che ci interessa di più è coinvolgere in modo inclusivo».

Anche quest’anno Venezia News collabora con Ca’ Foscari in occasione di Artnight 2023 con la mappa digitale geolocalizzata (scaricabile tramite il qrcode presente su tutti i manifesti e le locandine dell’evento) che rappresenterà uno strumento indispensabile per ‘muoversi’ fra le moltissime iniziative della notte dell’arte. L’anno scorso sono state oltre 70 mila le visualizzazioni. Tra gli eventi anche l'appuntamento della Colazione che è diventata Arcobaleno con la volontà di sostenere la cultura dei diritti civili.

Art Night sarà anche l’occasione per visitare le due mostre di Ca’ Foscari aperte in questo periodo Cercando il cuore presso la sede di San Sebastiano, un dialogo tra arte e scienza, e The cooling solution presso il Cortile grande di Ca’ Foscari e CFZ (Tesa 1, Zattere), un progetto fotografico e scientifico sull’adattamento ai cambiamenti climatici.