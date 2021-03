L'idea: "Arte è donna", percorso artistico tra i negozi di Chirignago, Zelarino e Mestre Carpenedo

Parte "Arte è donna", percorso artistico tra i negozi di vicinato della Municipalità di Chirignago Zelarino e Mestre Carpenedo.

Bottega di vicinato

Opere pittoriche, sculture, fotografie artistiche e poesie da oggi e sino alla fine del mese faranno bella mostra di sé nei negozi di vicinato delle Municipalità di Chirignago Zelarino e Mestre Carpenedo, grazie a un progetto che punta a far riscoprire la “bottega di vicinato” come luogo privilegiato per fare acquisti “sotto casa” valorizzando allo stesso tempo la creatività delle donne del territorio.

L'iniziativa

L’iniziativa è stata promossa, in occasione del Marzo Donna 2021, dalla Commissione delle Elette della Municipalità di Chirignago Zelarino nell’ambito della rassegna “Le Città in Festa", con il sostegno della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e dell’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar. Vi hanno collaborato le associazioni commercianti Chirignago C2020, Zelarino, commercianti artigiani Gazzera, negozi di vicinato Cipressina Trivignano Tarù, con il contributo dei Gruppi AUSER di Zelarino, il Comitato donne Q14, il Circolo Laconi ed l’associazione ACF “La Tangenziale” della Gazzera dove sono presenti gruppi di pittura e fotografia composti prevalentemente da donne, alle quali è stata chiesta la disponibilità ad esporre le proprie opere: circa un centinaio in altrettanti negozi di vicinato.

L'idea

«L’idea di un evento diffuso – spiegano le consigliere - è nata dall’esigenza di dar vita a un evento che potesse riportare un pensiero positivo nel cuore delle persone, attraverso la visione di opere artistiche come quadri, fotografie, sculture e poesie. Per l’occasione è stato realizzato anche un messaggio video registrato nel giardino di Villa Bisacco a Chirignago, nel quale attraverso la lettura di una poesia di Madre Teresa di Calcutta, viene rivolto un omaggio a tutte le donne». L’iniziativa "Arte è donna", percorso artistico tra i negozi di vicinato è stata accolta anche dalla Commissione delle Elette della Municipalità di Mestre ed estesa ai negozi della Municipalità con il contributo dell’Associazione commercianti “Fai Centro”.