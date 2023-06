A Forte Marghera il premio per "Artefici del Nostro Tempo", inaugurata anche la mostra

L’arte giovanile protagonista a Venezia, palcoscenico internazionale per i partecipanti della quarta edizione del concorso “Artefici del nostro tempo”.

Taglio del nastro questo pomeriggio al Padiglione 29 di Forte Marghera che ospiterà fino a dicembre la Collettiva degli artisti under 35. Qui, dal prossimo mese di novembre, approderanno anche le opere realizzate dai vincitori della rassegna, ora esposte all'interno del Padiglione Venezia, ai Giardini della Biennale, nell'ambito della 18^ Mostra Internazionale di Architettura. a cerimonia di apertura dell'esposizione si è aperta con la premiazione degli artisti vincitori delle sette categorie in concorso. Forte Marghera torna così ad essere uno spazio di arte e di cultura giovanile, consolidando la vocazione e il primato che in terraferma è ormai da tutti riconosciuto e che consente ai visitatori, tutto l'anno, di fruire di eventi e manifestazioni di caratura internazionale.

Cinquecento circa sono state le opere iscritte al concorso, realizzate da artisti o collettivi provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da moltissimi paesi europei ed extraeuropei quali Cina, Brasile, Russia, Moldavia, Francia e molti altri. Un numero di partecipanti che porta ad oltre quattromila, in quattro edizioni, il numero di iscrizioni, numeri certamente ben più alti se si pensa che molte di queste sono formate da collettivi di più persone, a conferma del fatto che questa città sa offrire spazi prestigiosi e opportunità uniche anche ai giovani artisti.

"Artefici del Nostro Tempo è diventata una manifestazione credibile perché siete credibili voi e la qualità delle vostre opere è eccelsa. Il concorso offre ai giovani talenti sedi prestigiose che diventano veri e propri incubatori di opere e idee multiformi, che consentono una crescita artistica e una visibilità internazionale che di fatto è la grande e irripetibile opportunità offerta a voi" ha detto il sindaco rivolgendosi ai giovani artisti. "Noi crediamo che bisogna dare spazio ai giovani e sono sicuro che tra di voi ci siano grandi talenti di cui sentiremo parlare nei prossimi anni".

Alla premiazione sono intervenuti, oltre al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, la dirigente Area Attività Museali della Fondazione Musei Civici Chiara Squarcina, il commissario del Padiglione Venezia Maurizio Carlin, il direttore Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico Marco Mastroianni, la dirigente della Galleria Internazionale d’Arte Moderna Ca’ Pesaro Elisabetta Barisoni e il presidente della Fondazione Forte Marghera Stefano Mondini.

Alla cerimonia hanno preso parte sia gli artisti vincitori assoluti che quelli selezionati per le sette discipline che sono: Design del Vetro, Fotografia, Pittura, Street Art, Design dell'Arredo Urbano, Design d'Interni e New Media Art; insieme a loro anche alcuni autorevoli giurati provenienti dal mondo dell'arte, della cultura e dell'Università, che hanno con grande competenza e attenzione giudicato e selezionato le opere in concorso.

Vincitori assoluti sono risultati: per il Design d'Interni il collettivo composto da Songhe Du, Yunxu Li e Qingyu Liu, per la Pittura Luca Rubegni, per la Street Art "Luogo Comune", per New Media Art Nikita De Martin, per Design del Vetro Edoardo Armellin e per la Fotografia Alessia Gancitano.

Alle premiazioni è seguito il taglio del nastro per l'inaugurazione della mostra collettiva delle opere classificatesi dal secondo al decimo posto. Tutte le opere vincitrici assolute di “Artefici del nostro tempo” sono già in mostra al Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale dallo scorso 20 maggio e si potranno ammirare sino alla chiusura prevista per il 26 novembre prossimo. Andranno poi ad arricchire la mostra collettiva di Forte Marghera, aperta fino al 31 dicembre, per entrare infine nella collezione permanente del Comune di Venezia per la Galleria di Ca' Pesaro.