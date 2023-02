Al via la quarta edizione del concorso per giovani artisti "Artefici del nostro tempo"

Ha preso il via il 6 febbraio il concorso per giovani artisti "Artefici del nostro tempo", giunto quest'anno alla quarta edizione, un'occasione che Venezia ripropone offrendola ai giovani per sviluppare una propria proposta artistica interpretando "Il Laboratorio del Futuro", tema della prossima Biennale Architettura.

Il concorso ha assunto, nel corso degli anni, una posizione di primo piano nel panorama dell'offerta giovanile in ambito artistico in quanto, unico nel suo genere, consente agli artisti under 35 vincitori per ciascuna categoria, di mostrare il proprio talento all'interno del Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale. L'edizione di "Artefici del nostro tempo" 2023, oltre a confermare le discipline artistiche del design del vetro, fotografia, pittura e street art, introduce quest'anno new media art, illustrazione digitale, video arte e stampa 3D.

Il fine è quello di promuovere nuovi sguardi sulla creatività ed espressività contemporanea con l'uso esclusivo di tecnologie digitali e multimediali emergenti e di avvicinare così le proposte artistiche allo spirito, da sempre innovativo, che la Biennale ha rappresentato nella sua storia. Lo scopo del concorso è quello di connettere la creatività giovanile con metodi e tecnologie nuove che consentano di sviluppare proposte culturali, estetiche e artistiche dai forti contenuti espressivi e contemporanei.

«Ogni giovane artista selezionato - afferma il sindaco Brugnaro - avrà a disposizione uno scenario, quello di Venezia e della Biennale, che in questi anni si è dimostrato vincente per le ripercussioni positive sui ragazzi, alcuni cresciuti artisticamente e riconosciuti dalla critica internazionale. Basti pensare ai 329.000 visitatori dello scorso anno del Padiglione Venezia, un dato che fa comprendere la grande opportunità offerta da Artefici del nostro tempo. Un progetto in cui ho sempre creduto e che, grazie anche al lavoro delle giurie qualificate che hanno selezionato i progetti, anno dopo anno, è diventato un palcoscenico internazionale delle visioni, delle interpretazioni e delle capacità dei giovani».

Ogni disciplina sarà giudicata da un’apposita giuria di esperti incaricati di selezionare le dieci opere migliori; tra queste, le prime in assoluto, saranno esposte al Padiglione Venezia della Biennale Architettura che la cui vernice sarà il 20 maggio prossimo. La mostra collettiva delle opere classificate dal secondo al decimo posto per ciascuna categoria, sarà invece ospitata da fine giugno a dicembre al Padiglione 29 di Forte Marghera, luogo deputato alla cultura e creatività artistica giovanile. "Artefici del nostro tempo" è realizzato in collaborazione con Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Forte Marghera, Vela e Venis spa. Al primo classificato per la disciplina di street art, infine, sarà riservata un’apposita superficie murale nel territorio comunale dove sarà realizzata l’opera. La domanda di partecipazione va presentata entro le 23.59 del 28 febbraio tramite compilazione di apposito modulo accessibile all’indirizzo web www.comune.venezia.it dove potrà essere scaricato anche il bando in italiano e in inglese.