Il caso di Artemio, 84 anni, che ha sconfitto il Covid dopo 4 mesi

Una battaglia lunga quattro mesi. Una battaglia fatta di ricoveri, di cure, due mesi in cui è rimasto intubato. E poi la fisioterapia. Non si è mai arreso Artemio Milani, 84 anni, di Cavarzere, ha continuato a combattere contro il Covid e ha vinto. Il percorso riabilitativo è ancora lungo, ma qualche settimana fa ha potuto festeggiare in famiglia, col suo nipotino in braccio, i suoi 84 anni.

A raccontare questa testimonianza è il sindaco di Cavarzere, Henri Tommasi, genero di Artemio Milani. «Da un lato, io e mia moglie Sara vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che si sono adoperati per mantenere ancora in vita il nonno di Ethan, e che continuano ad operare sul campo ogni giorno per salvare vite umane colpite da questa terribile pandemia - ha detto il primo cittadino -. Dall’altro vorrei dire a tutte le persone, giovani e meno giovani, che sono titubanti o che non vogliono vaccinarsi, quello che già ribadisco senza sosta : Vaccinatevi! E' l'unica nostra speranza di vita. Per tutti».

Ricoverato il 13 novembre all’ospedale di Chioggia per sospetti sintomi di Covid, da quel momento per Artemio Milani ha avuto inizio un lunghissimo iter, durato ben quattro mesi, che lo ha poi portato a essere ricoverato in diversi reparti ospedalieri. Prima a Chioggia, dove è stato identificato il virus, poi a Mestre, dove è rimasto intubato per quasi due mesi, poi di nuovo a Chioggia, dove ha cominciato a riprendere conoscenza. E, ancora, al Fatebenefratelli di Venezia per la fisioterapia, infine a Chioggia da dove, dopo aver tolto la tracheotomia, è stato finalmente dimesso. «Quattro mesi interminabili, per lui ma anche per tutti noi - aggiunge Tommasi -. E' stato solo grazie a tutto il personale medico, infermieristico e amministrativo dei vari reparti che oggi Artemio (sia pur ancora con alcune difficoltà motorie) è vivo e perfettamente lucido. Un grazie anche al reparto di fisioterapia della cittadella socio sanitaria di Cavarzere, presso cui ora sta continuando il percorso riabilitativo».