Arteven, bilancio in equilibrio e grande partecipazione: 260mila spettatori in sala nel 2022

Sono stati 1242 gli spettacoli organizzati nel 2022 da Arteven, per un totale di oltre 261mila spettatori in sala. Nel dettaglio, 414 eventi di prosa, 108 di danza, 246 per scuole e famiglie, 49 musicali, 68 di circo contemporaneo, 228 sul progetto Palcoscenici metropolitani, 121 lezioni spettacolo e 32 progetti laboratoriali. Il bilancio economico del circuito teatrale regionale del Veneto risulta in equilibrio, con costi per 7,86 milioni di euro e ricavi per oltre 8 milioni, con un avanzo di 156mila euro circa.

Sono i dati riportati il 28 giugno 2023, in occasione dell'assemblea dei soci svolta al teatro Toniolo di Mestre. Il presidente Massimo Zuin ha ringraziato i 94 associati, tra cui la Città metropolitana e la Regione Veneto, sottolineando come il 2022 sia stato un anno molto importante per uno degli investimenti principi di Arteven, ovvero la promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo per le nuove generazioni. «Un impegno - fa presente l'ente - che fa parte della mission statutaria dell’associazione: non sostenere la diffusione della cultura sul territorio, ma anche dedicare particolare attenzione alle iniziative rivolte al pubblico dell’infanzia e della gioventù».

«L’assemblea chiude i cinque anni di questa presidenza - ha dichiarato il presidente Massimo Zuin -. Noi lavoriamo dietro le quinte della macchina comunale, coordinando e organizzando attività teatrali e iniziative progettuali su un territorio così vario e diversificato, assumendoci anche il rischio imprenditoriale. Nel 2022 abbiamo ulteriormente implementato le attività web e social per raggiungere i più giovani e offrire loro nuove occasioni per riavvicinarsi alla cultura dopo il periodo di pandemia».

Prosegue il direttore artistico Giancarlo Marinelli: «Nei prossimi anni il tema centrale di Arteven sarà il ricambio generazionale, sia in platea che sul palcoscenico. Il teatro è un luogo di identità, civiltà e comunità. Alcuni progetti come “Offline. Ritrovarsi a teatro”, finanziato dalla Regione Veneto, nascono dalla necessità di riorganizzare il mondo del teatro e riavvicinare le persone, soprattutto le nuove generazioni. Negli ultimi trent’anni abbiamo lavorato sull’eredità: ora dobbiamo interrogarci su cosa vogliamo lasciare al teatro e nel teatro».

Per Maria Francesca Di Raimondo, assessora alla cultura del Comune di Mirano, si tratta di un'occasione «per avviare una riflessione nei territori per i territori. Il teatro può essere uno strumento formidabile di dialogo intergenerazionale a patto che sappia rivolgersi con coraggio ai più giovani. Il valore di una rete come quella rappresentata da Arteven risiede proprio nella capacità di farsi osservatrice attenta e sensibile ai linguaggi nuovi che proprio il teatro è in grado di interpretare e diffondere». Mentre Edoardo Bottacin, direttore artistico del Teatro sociale di Rovigo, aggiunge: «Arteven continua ad essere un partner fondamentale per il nostro territorio: continua a fornire non soltanto la programmazione condivisa della nostra stagione, ma anche quelli che sono i servizi per il teatro». Chiude Nais Marcon, sindaca di Scorzè: «È un piacere venire a conoscenza di un bilancio così positivo riguardo tutte le attività e i progetti di Arteven, come è un piacere lavorare con una squadra così ben strutturata».