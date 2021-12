Gli artigiani tornano a Palazzo Mocenigo per un viaggio alla scoperta degli antichi mestieri

La Venezia delle secolari eccellenze artigiane ritorna al Museo di Palazzo Mocenigo - Fondazione Musei Civici di Venezia, per la terza edizione di “Artigiani a Palazzo”, evento allestita nello splendido palazzo veneziano a Santa Croce, sabato 18 e domenica 19 dicembre.

La manifestazione, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, organizzata da Confartigianato Imprese Venezia S. Lio, con il contributo di Mavive e The Merchant of Venice, sarà un evento nell’evento; oltre a diventare occasione per riscoprire gli antichi segreti dei nobili mestieri artigiani, sarà anche una delle più suggestive iniziative culturali organizzate in città per il periodo natalizio. I maestri artigiani veneziani che saranno ospitati nelle sale della dimora gentilizia - sede del museo e centro studi di storia del tessuto, del costume e del profumo - daranno infatti testimonianza del loro saper fare, con laboratori dell'arte dove si potranno vedere dal vivo i segreti e le maestrie che si celano dietro la realizzazione di raffinati manufatti che appartengono da sempre alla miglior tradizione artigianale veneziana.

Dieci in totale le postazioni dove si potrà vedere come lavorano gli artigiani di oggi seguendo le tradizioni di un tempo. Ci sarà il laboratorio dei Costumi Teatrali, quello degli Accessori moda, i Gioielli in vetro e oro, i famosi Terrazzi alla veneziana, quello dei Saponi e profumi, il laboratorio dei Merletti di Burano e Pellestrina, il laboratorio liutaio, quello dei creativi Complementi d’arredo, le spettacolari vetrate artistiche e il laboratorio delle Murrine.