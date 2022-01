Ascopiave Energie, le iniziative per contrastare la povertà energetica e aiutare i clienti in difficoltà

Opzioni di sostegno ai pagamenti e sconto in bolletta per le famiglie in difficoltà. Ma anche soluzioni per il risparmio energetico e strumenti di comunicazione per veicolare tutte le opzioni di supporto disponibili. Sono questi gli strumenti di Ascopiave Energie (Gruppo Hera) per affiancare i propri clienti nella complessa fase di rialzo dei costi energetici internazionali. Si tratta, secondo l'azienda, di misure di protezione e prevenzione con l’obiettivo di supportare soprattutto le utenze più fragili.

Rateizzazioni

Lo strumento di supporto più immediato al caro energia è la rateizzazione delle bollette, che ha già dimostrato, nell’esperienza dell’azienda, l’efficacia nel riuscire a garantire la continuità delle forniture. Tutti i clienti, famiglie e aziende di piccole dimensioni, in regola con i pagamenti possono richiedere la rateizzazione delle bollette. Per i clienti di grandi dimensioni vengono valutate soluzioni specifiche. Da inizio 2021 sono state circa 6.500 le rateizzazioni concesse da Ascopiave Energie ai propri clienti.

Sconto famiglie

Con l’iniziativa Sconto Famiglie da 11 anni Ascopiave Energie supporta i clienti domestici in situazioni di particolare disagio economico con uno sconto sul gas cumulabile con il Bonus Gas governativo. La riduzione della tariffa, pari a 5 eurocent/standard metro cubo, può essere richiesta, tramite la compilazione del modulo presente sul sito aziendale e agli sportelli, dai clienti con ISEE inferiore ai 18.000 euro disoccupati, in cassa integrazione, in mobilità o con contratto di solidarietà e dai clienti che, pur non trovandosi nelle sopraccitate condizioni lavorative, attestino un reddito ISEE inferiore a 13.000 euro.

Benefici dal Bonus Sociale per le famiglie a basso reddito

Il Bonus Sociale rappresenta uno sconto nelle bollette di luce e gas che garantisce un risparmio alle famiglie numerose o a quelle in condizioni di disagio economico o fisico. È uno strumento introdotto dal Governo e gestito con la collaborazione dei Comuni e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera). Il valore del bonus sociale è stato significativamente incrementato per il primo trimestre 2022. Dall'1 gennaio 2021 l’erogazione dei Bonus Sociali è diventata automatica e direttamente collegata alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) al Comune o a un centro di assistenza fiscale o online all’Inps attraverso il servizio dedicato ai fini dell’ottenimento dell’ISEE.

Efficienza energetica per ridurre i consumi e tutelare l’ambiente

Prevenzione però significa anche un uso dell’energia più consapevole ed efficiente, per abbatterne all’origine i costi. È per questo che accanto alle forniture di gas ed energia elettrica, Ascopiave Energie offre ai propri clienti soluzioni per ridurre i consumi. Questo con prodotti per migliorare l’efficienza energetica (ad esempio, caldaie a condensazione e climatizzatori ad alta efficienza) e passare all’autoproduzione (impianti fotovoltaici), ma anche con report gratuiti come il Fast Check Up, in cui il cliente trova il trend dei propri consumi e alcuni consigli utili per migliorare la propria impronta energetica.

SOStegno: online tutte le possibilità di supporto economico

Di particolare importanza, per affrontare questo delicato momento di incertezza sui prezzi dell’energia, è l’informazione ai cittadini sulle possibilità di sostegno previste per le forniture domestiche con particolare focus sui bonus sociali energia elettrica e gas e sullo sconto famiglie. Per agevolare la fruizione di questi strumenti, Ascopiave Energie ha realizzato una sezione informativa nel proprio sito denominata SOStegno (ascopiavenergie.it/sostegno), in cui sono disponibili tutte le istruzioni operative per accedere alle agevolazioni previste dalla legge e dall’azienda.

Belli: «Impegnati da tempo per aiutare i clienti in difficoltà»

«Siamo consapevoli che a causa dei rialzi in corso dei prezzi dell’energia molti clienti possano trovarsi in difficoltà - spiega Albino Belli, amministratore delegato di Ascopiave Energie -. Contiamo che gli strumenti che abbiamo reso disponibili, ai quali si aggiungono le iniziative emergenziali che il governo ha introdotto, potranno essere di supporto ai nostri clienti, a partire dalle utenze più fragili».