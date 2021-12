Ascopiave Energie lancia "Digi e Lode", per la digitalizzazione delle scuole del territorio

Arriva anche nel veneziano, tramite Ascopiave Energie, il progetto "Digi e Lode", iniziativa del Gruppo Hera che premia le attivazioni dei servizi digitali da parte dei propri clienti con punti che vengono assegnati alle scuole del territorio. Alla fine, le quattro scuole che avranno raggiunto il punteggio più alto riceveranno un premio di 2.500 euro ciascuna per la realizzare di progetti di digitalizzazione.

Come funziona

Il meccanismo di Digi e Lode è semplice: ogni volta che un cliente Ascopiave Energie attiva uno o più servizi digitali messi a disposizione gratuitamente dall’azienda (come l’autolettura digitale, che permette di avere bollette sempre allineate ai consumi reali, l’iscrizione ai servizi online o la app, che permette al cliente di gestire, con comodità, 24 ore su 24, servizi, forniture e altri aspetti della sua relazione con l’azienda), concorre a incrementare un punteggio che viene ripartito tra le scuole del suo Comune e origina una classifica. Per il cliente, inoltre, è anche possibile scegliere la scuola specifica cui attribuire il punteggio acquisito direttamente sul sito web dedicato all’iniziativa https://digielode.gruppohera.it. In questo modo i punti acquistano un valore maggiore, venendo moltiplicati per cinque.

«Con Digi e Lode vogliamo ribadire il nostro impegno per il territorio - commenta Albino Belli, amministratore delegato di Ascopiave Energie - e al tempo stesso sensibilizzare i nostri clienti sull’attivazione di servizi digitali maggiormente sostenibili. Gli importi messi in palio rappresentano risorse preziose per le scuole, tanto più in questo periodo storico che ha visto la digitalizzazione diventare un elemento imprescindibile non più del futuro, ma del nostro presente. Lavorando insieme, azienda e comunità locali possono generare nel lungo termine un effetto ambientale e sociale tangibile. Invitiamo quindi tutti i nostri clienti a partecipare sempre più numerosi».

I numeri di Ascopiave Energie

Per Ascopiave Energie il progetto Digi e Lode è partito in 19 comuni storicamente serviti dall’azienda tra i territori di Venezia, Vicenza e Treviso. Sono 205 le scuole partecipanti: 138 in provincia di Venezia, 54 in provincia di Vicenza, 13 in provincia di Treviso. Per l’anno scolastico 2021/2022, saranno 4 le scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni serviti da Ascopiave Energie che verranno premiate con 2.500 euro ciascuna, per un totale di 10.000 euro. Le somme messe in palio, assegnate in base ad apposite classifiche stilate alla fine di ciascun quadrimestre, saranno destinate a finanziare progetti di digitalizzazione scolastica che possono essere scelti in autonomia dagli istituti a seconda delle esigenze specifiche.

I numeri delle precedenti edizioni del Gruppo Hera

Con le precedenti edizioni di Digi e Lode, il Gruppo Hera ha distribuito complessivamente 375 mila euro a 130 scuole, utilizzati principalmente per l’acquisto di monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook e tablet, microscopi elettronici, percorsi formativi sulla progettazione tridimensionale, pc, webcam, stampanti 3D e laser, chiavette USB e SIM per la connessione dati.

Gli obiettivi ONU 2030 Digi e Lode contribuisce inoltre a 5 obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile:

4 Istruzione di qualità

9 Imprese, innovazione e infrastrutture

11 Città e comunità sostenibili

12 Consumo e produzione responsabili

17 Partnership per gli obiettivi