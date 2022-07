Strade ammalorate, 800 mila euro per sistemare vari tratti della terraferma

Mestre, Chirignago Zelarino, Marghera e Favaro: la giunta comunale veneziana ha dato l'ok ai lavori di asfaltatura di 8 tratti di strade della terraferma. A Mestre Carpenedo in via San Pio X, nel tratto compreso tra Piazzale Cialdini e via Fapanni; in via Torre Belfredo tra via Filiasi e via Terraglio; in via Casona tra via Bissuola e via Columella; in via Tevere tra via Bacchiglione e via Bissuola. Nella Municipalità di Chirignago Zelarino, in via Castellana, in corrispondenza della rotatoria su via Santa Chiara; in via Asseggiano, tra via Frassinelli e la rotatoria sopraelevata in parrocchia ad Asseggiano. A Marghera, in via dell’Elettricità, tra via della Pila e il raccordo A57; e a Favaro (Campalto): in via Ca’Solaro, tra via Altinia e il civico 17.

«Un investimento di 800 mila euro per garantire sicurezza e decoro», commenta l'assessore comunale alla Viabilità, Renato Boraso. C'è il progetto definitivo comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica. «Dopo un’attenta e puntuale ricognizione – spiega Boraso – abbiamo deciso di intervenire con la riasfaltatura di alcune strade risultate maggiormente ammalorate. In particolare, nella definizione delle priorità, sono stati ritenuti fondamentali alcuni parametri come: lo stato di conservazione della viabilità, il livello di pericolosità delle sconnessioni rispetto alla sicurezza della circolazione carrabile, la mole di traffico e la disponibilità economica per poter eseguire i lavori. Un investimento che ci consentirà di continuare quel percorso di sistemazione degli assi viari della città in modo da garantirne non solo la sicurezza ma anche il decoro. I lavori prenderanno avvio una volta completato il progetto esecutivo e le procedure di gara, entro il prossimo mese di marzo, e proseguiranno per tutto l’anno».

Gli interventi previsti nel progetto consistono prevalentemente nel completo rifacimento di pavimentazioni stradali, la creazione del nuovo strato di base, la messa in quota di camerette, pozzetti, caditoie. Se il manto stradale è fortemente deteriorato con fessurazioni a “ragnatela”, si interverrà anche con la sistemazione della carreggiata stradale. Per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi e delle aree pedonali gli interventi previsti riguardano il rifacimento della pavimentazione dissestata con nuovo asfalto, il posizionamento, dove serve, di masselli autobloccanti di calcestruzzo, in pietra o cubetti di porfido. Infine, per la segnaletica, su tutta la viabilità oggetto d’intervento se ne prevede la nuova dipintura di quella orizzontale e la sistemazione di quella verticale.