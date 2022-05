Al via l'Asilo della laguna: bimbi a lezione di sostenibilità ambientale

Connettere i bambini con la natura e, in particolare, con l'ecosistema della laguna di Venezia. Tramite lezioni all'aria aperta educare le nuove generazioni alla sostenibilità ambientale affinché possano diventare un giorno adulti consapevoli. Nasce con questo proposito l'Asilo della laguna, progetto formativo di cittadinanza attiva partito su iniziativa del gruppo Prada con la IOC, la Commissione Oceanografica Intergovernativa Unesco.

L'Asilo della laguna sarà basato sui principi dell’"outdoor education", ovvero educazione all'aria aperta fondata su un approccio esperienziale. Prenderà il via a settembre 2022 con l'inaugurazione del programma di lezioni nel primo asilo. I bambini partecipanti al progetto, gruppi di 25 alunni d'età pre-scolare compresa tra i 3 e i 6 anni, potranno conoscere il mare sin dalla prima infanzia. Si insegnerà loro a proteggerlo, comprenderlo meglio e e sviluppare un senso di co-responsabilità verso il pianeta. Saranno anche realizzati corsi di formazione per gli insegnanti affiancati da facilitatori per organizzare le attività outdoor.

«Si cercherà di trasmettere ai bambini l'educazione all'oceano, anche detta ocean literacy, «che significa oltre a scoprirlo anche agire già nel presente per la sua salvaguardia - ha spiegato Francesca Santoro, programme specialist della IOC -. Un'azione programmatica affinché questi temi siano inseriti entro il 2025 nei programmi scolastici. Si potrebbe dar vita, a partire da questo progetto, una rete di 'scuole blu' in futuro, magari anche all'estero». Le ha fatto eco Ana Luisa M.Thompson - Flores, direttrice dell'ufficio regionale Unesco in Europa, che ha parlato di processo "bottom up": «Serve educare allo sviluppo sostenibile per aiutare i bambini a diventare adulti responsabili».