Comitati in assemblea contro il progetto per l'ex ospedale al Mare

Amico albero, Comitato ex Gasometri, Comitato ex Umberto I, Collettivo Li.s.c., Ecoistituto Alex Langer, Italia Nostra Venezia, Lido d'amare, In diversity ODV, Movimento dei Consumatori, Partito comunista, "Tutta la città insieme!" e VeneziAmbiente: le associazioni che stanno preparando la manifestazione di domenica 16 maggio al Lido contro il progetto "istituzionale" di riqualificazione dell'ex ospedale al Mare di Cassa depositi e prestiti, Th Resort ufficialmente presentato dal Comune. Domenica 9 maggio intanto annunciano un'assemblea pubblica davanti al palazzo del Casinò alle 16.

«Si tratta di un progetto che non tiene conto delle reali necessità del Lido e della città - scrivono -. Verrebbe depotenziato, con il rischio di smantellarlo definitivamente, il presidio sanitario; la biodiversità dell'area sarebbe solo un lontano ricordo e la spiaggia libera diventerebbe l'ennesimo lido privato». Chiedono: «che l'area venga realmente riqualificata per tornare ad essere fruibile dalla cittadinanza: l'ex ospedale al Mare dev'essere un bene comune».

In sintesi: «No all'abbattimento del monoblocco e dei padiglioni dell'ex ospedale al Mare (Vicenza, Verona, Venezia, Belluno e Orfani di Guerra, già sottoposti al parere del Tar da Italia Nostra); no alla riduzione e al peggioramento della qualità del servizio sanitario; sì alla tutela dell'area naturalizzata e all'accesso pubblico della spiaggia e infine no alla speculazione privata con i soldi pubblici».