Jesolo, si dimette l'assessore Alessandro Perazzolo

Alessandro Perazzolo ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni dall’incarico di assessore della giunta comunale di Jesolo. Perazzolo aveva competenze in materia di lavori pubblici, servizi manutentivi, trasporti e viabilità, personale, commercio e attività produttive, agricoltura, safety eventi. Le sue deleghe torneranno ora di competenza del sindaco.

«Ringrazio l’assessore Perazzolo per il lavoro svolto in questo anno di amministrazione. Prendo atto di questa scelta, già anticipata nella riunione di maggioranza di lunedì sera - dichiara il primo cittadino della cittadina balneare, Christofer De Zotti -. Nelle scorse settimane ci siamo più volte confrontati con Perazzolo sull’attività amministrativa e abbiamo riscontrato una divergenza di visioni non colmabile e che ha quindi portato l’assessore a decidere di presentare le dimissioni. In questa prima fase le deleghe già appartenute al dimissionario assessore Perazzolo saranno in parte assegnate ad altri componenti della giunta e in parte resteranno in capo al sindaco».

Nei prossimi giorni la giunta analizzerà la situazione con le forze politiche della maggioranza e si procederà alla nomina del nuovo assessore. «Tutti i consiglieri di maggioranza hanno ribadito piena fiducia e appoggio nell’operato della giunta e la volontà di proseguire senza indugio nell’attuazione del programma - conclude De Zotti -. Ciò detto, l’attenzione è totalmente concentrata sull’attività dell’ente e questo garantisce che non vi saranno rallentamenti o contraccolpi».