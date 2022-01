«A Momylia le perle di vetro rimbalzano». Lavorazioni a lume, resiste la tradizione

Momylia. Così si chiama un laboratorio-negozio vicino alla chiesa della Madonna dell'Orto a Cannaregio, nato nel 1986, visitato qualche giorno fa dall'asseasore al Commercio e Attività produttive Sebastiano Costalonga. In questo laboratorio il titolare, Mauro, attraverso la lavorazione a lume trasforma bacchette in vetro di Murano in perle che, dal 2006, vengono sapientemente assemblate da Emilia, designer e artigiana, a formare veri e propri capolavori.

All'interno del locale c'è una ampia esposizione di manufatti: collane, dalle più semplici alle più elaborate, parure con perle di ogni forma, gioielli di vari colori. Qui si trovano anche le perle che rimbalzano come palline di gomma. Si tratta proprio di vetro che rimbalza senza rompersi, e il segreto, tramandato dalla mamma, è gelosamente custodito da Mauro che non intende svelarlo. In questo laboratorio ci sono anche perle che contengono polvere di meteorite su un'anima di foglia d'oro: «è meteorite vero».

«L'artigianato racchiude la storia di un territorio - dice Costalonga - per questo va tenuto in vita e tramandato. A Venezia il vetro di Murano è parte integrante della tradizione che ha reso la Serenissima una potenza commerciale, oltre che navale. È bello vedere che c'è ancora chi lavora il vetro e costruisce perle con passione. Qui nel laboratorio di Emilia e Mauro - continua l'assessore - il materiale, con attestazione di provenienza, da viene acquistato da rivenditori certificati e ogni lavoro indica il codice alfanumerico che lo classifica. Ogni singola perla diventa una sorta di scrigno che racchiude un abbraccio di oro e particelle di meteorite. Nel corso degli anni, Emilia e Mauro hanno ricevuto svariati riconoscimenti, uno fra tutti l'articolo a loro dedicato dal "Time".