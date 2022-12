Premio Internazionale: a Costalonga la targa del Leone di San Marco

L’assessore alle Attività produttive Sebastiano Costalonga ha ricevuto venerdì al palazzo della Regione Veneto la targa del Leone di San Marco per meriti professionali nell’ambito del Gran Premio internazionale di Venezia.

«È un riconoscimento per la mia attività professionale che voglio condividere con tutta la giunta e i dipendenti comunali per l’impegno svolto nell’attività amministrativa a favore della città. Il comitato organizzatore mi ha chiesto di indicare, in vista delle edizioni future, un'impresa o un'azienda veneziana che si sia particolarmente distinta negli anni per l’attività svolta sul territorio, io credo che il grande lavoro e sacrificio compiuti dal tessuto produttivo della città, soprattutto nel periodo di pandemia, valgano il riconoscimento a tutte le realtà produttive e commerciali presenti sul territorio, senza alcuna distinzione». Il Gran premio internazionale di Venezia dal 1947 premia con la consegna del Leone d'oro le arti in genere e l’imprenditoria che ha contribuito alla crescita del Paese.