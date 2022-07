Due mesi senza linea telefonica e internet, l’associazione Abbav ottiene un indennizzo di 800 euro

Di questi tempi restare due mesi senza linea telefonica e senza internet può rappresentare un problema per tutti. Se poi sei una associazione, ti chiami Abbav e rappresenti b&b, alloggi e appartamenti turistici del Veneto, il disservizio ha un impatto economico ancora più rilevante, tanto più se i mesi in questione sono quelli estivi: luglio e agosto. Parlando in termini concreti, la vicenda si è materializzata nell’estate del 2021, coinvolgendo l’associazione che ha sede a Mestre, in via Pio X, 3. Con l’intervento dell’Adico si è risolta positivamente con un indennizzo (per nulla scontato) di 800 euro.

«Tutto comincia ancora ad aprile 2021 quando la responsabile di Abbav, Ondina Giacomin, richiede al proprio operatore telefonico la cessazione dei contratti in essere - raccontano dall'Adico -. Dopo un mese, attraverso un’altra Pec, l’associazione specifica che la richiesta di disdetta non riguarda il numero fisso ma solo i cellulari. Nonostante le ulteriori comunicazioni, anche telefoniche, a metà luglio l’operatore cessa anche il “fisso” e, di conseguenza, pure la linea adsl, con inevitabili ripercussioni negative per l’Abbav che rappresenta gli interessi di innumerevoli operatori del comparto turistico veneto. A nulla valgono le costanti richieste di ripristino del numero e il disservizio dura fino alla prima settimana di settembre quando finalmente la situazione torna alla normalità». “La responsabile di Abbav ci ha contattato per chiedere il nostro supporto – spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -. Noi ci siamo attivati andando innanzi al Co.Re.Com. per definire i termini dell’indennizzo. La questione è stata affrontata in tempi relativamente rapidi con una procedura di definizione che alla fine è stata ritenuta soddisfacente dalla nostra socia».