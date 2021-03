Associazione Commercianti e Artigiani della Gazzera a supporto dell'attività della Lilt

Domenico Rosiglioni ha consegnato in queste ore in Municipio, alla presenza, tra gli altri, della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano e dell'assessore alla Promozione del Territorio, Paola Mar, un assegno di 400 euro (raccolto durante l’ “Ottobre rosa” presso i negozi suoi associati) al presidente della Lilt di Venezia, Carlo Pianon.

L'iniziativa

«In questo momento così difficile – ha sottolineato la presidente Damiano – è molto importante sostenere il lavoro che compiono le nostre associazioni di volontariato. I servizi che offre quotidianamente la Lilt sono indispensabili, sia da un punto di vista psicologico, che materiale, a cominciare da quelli legati alla prevenzione, o all'accompagnamento gratuito per le visite e gli esami ospedalieri.» «Questa iniziativa – ha aggiunto l'assessore Mar – è un ulteriore esempio di quanto possa essere fruttuosa la collaborazione tra le diverse realtà del nostro territorio, in questo caso da una parte il mondo produttivo, e dall'altra quello dell'associazionismo. Il tutto grazie a un lavoro di cucitura dell'Amministrazione comunale, che ne sono certa, porterà risultati sempre più virtuosi.» La consegna dell'assegno avviene in coincidenza con la “Settimana nazionale per la Prevenzione oncologica", che la Lega Italiana contro i Tumori promuove dal 13 al 21 marzo, con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e l'importanza di corretti e sani stili di vita. Telefonando alla sede veneziana dell'associazione, al numero 041-958443, negli orari di segreteria (dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 12.30), si potranno prenotare visite senologiche ed urologiche offerte in maniera completamente gratuita dalla Lilt Venezia. Inoltre esperti dell'associazione sono a disposizione per colloqui telefonici o video non solo per tematiche legate all'oncologia, ma anche per fornire informazioni sui vaccini anti-Covid