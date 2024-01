Il diritto alla morte volontaria resta. «Ora tocca alla giunta dare delle regole»

È stata «un'occasione persa», ma da qui in avanti c'è altro lavoro da fare. Il consiglio regionale veneto non ha approvato la proposta di legge di iniziativa popolare sulla morte volontaria, ma nel concreto cambia poco: il diritto a ricorrere, a certe condizioni, al suicidio medicalmente assistito, resta sancito da una sentenza della corte costituzionale. «La battaglia prosegue, sia in Veneto che nelle altre regioni», ha spiegato oggi Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, in conferenza stampa. Il principio da tenere a mente è che «oggi un malato terminale soggetto a sofferenze insopportabili ha diritto a richiedere l'aiuto medico alla morte volontaria», il problema è che «non ci sono tempi certi per la presa in esame della sua richiesta da parte dell'azienda sanitaria. In ogni caso, però, questa risposta dovrà essere fornita».

Il progetto di legge, ricorda Cappato, proponeva «che la risposta del comitato etico arrivi entro 20 giorni dalla richiesta del malato. Nessuno ha proposto un'alternativa. Significa che ora la giunta regionale ha la piena responsabilità, in attesa di una normativa regionale, di stabilire delle procedure specifiche. Può farlo, ad esempio, attraverso una circolare di giunta, come succede in Puglia». La giunta, in altre parole, «ha il dovere di dare risposte alle persone che soffrono e chiedono di verificare le condizioni per essere aiutate a morire: questo è il nostro esplicito invito, non solo all'amministrazione veneta, ma a tutte le Regioni italiane». Perché, «come ha detto correttamente Zaia, la mancata approvazione della legge di iniziativa popolare non ha minimamente fatto cadere il diritto di accedere all'assistenza alla morte volontaria: è un diritto stabilito a livello nazionale. Questa battaglia continua».

D'altra parte la definizione di un tempo massimo per la risposta da parte del sistema sanitario non è una questione secondaria. «Abbiamo assistito a malati che hanno atteso mesi, anche anni - sottolinea la segretaria dell'associazione Coscioni, Filomena Gallo -. Immaginate le condizioni di una persona che fa questa richiesta perché ritiene insopportabile la propria sofferenza. Venti giorni sarebbe stato un termine idoneo». In ogni caso, ribadisce anche Gallo, «ci sono degli strumenti che possono essere attivati, come delle delibere che vincolino il sistema sanitario. Procediamo su questa strada».