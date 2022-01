"L'angelo guerriero" Micol Rossi fonda un'associazione per i malati di patologie croniche

A Venezia tutti la conoscono come "l'angelo guerriero", nel 2019, infatti, è stata protagonista del Volo dell'Angelo in Piazza San Marco durante i festeggiamenti del Carnevale. Lei è Micol Rossi, una ragazza di trent'anni come tutte le altre che, pur soffrendo di una malattia cronica importante, ha deciso di mettersi in prima linea per sostenere tutti quelli che, come lei, combattono ogni giorno contro questi mali.

Dopo aver raccontato, sulle sue pagine social e davanti alle telecamere di diversi programmi TV la sua malattia, il morbo di Crohn, Micol ha deciso di fare un passo in avanti per cercare di aiutare, concretamente, tutti i malati, come lei, di patologie croniche invalidanti. L'ex Maria del Carnevale 2018, infatti, ha fondato, l'11 gennaio 2022, un'associazione intitolata "guerrieri invisibili", nata come evoluzione del gruppo Telegram "Facciamoci Sentire", creato sempre da Micol, per sensibilizzare la comunità e le istituzioni sui gravi problemi che incontrano ogni giorno le persone affette da una o più patologie croniche.

«Questo è solo l’inizio di un grande percorso per chi come me soffre di mali che dall’esterno non si vedono - scrive Micol sul suo profilo Instagram - e vogliono lottare per avere un futuro migliore ed esser finalmente riconosciuti»

"Guerrieri invisibili" si pone l'obiettivo non solo di sensibilizzare ma anche di cercare di migliorare le condizioni economiche lavorative, sociali e aumentare la tutela giuridica delle persone affette da malattie cosiddette "invisibili". Inoltre, l'associazione punta a potenziare la ricerca scientifica in questo settore per rendere migliori le terapie e il rapporto medico/paziente.

