Le associazioni di volontariato in aiuto agli anziani: regali in occasione di San Martino

San Martino scalda i cuori degli anziani del Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti. In occasione della tradizionale festa di san Martino, ricorrenza molto sentita nel territorio veneziano, oggi gli anziani ospiti del Centro servizi Antica Scuola dei Battuti hanno ricevuto in regalo scialli e copertine confezionati da due Associazioni di Volontariato di Padova: “Senza frontiere

per amare” e “Pacioe e lana” (gruppi di donne che lavorano a maglia per finalità solidali).

Ringraziamento

Le volontarie delle due associazioni hanno iniziato le loro opere fin dalle prime calde giornate di quest’ estate, confezionando scialli e copertine per gli anziani ospiti delle case di riposo: più di 100 coperte e scialli sono stati regalati agli ospiti del Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti. «Siamo grati ed orgogliosi che in questo momento difficile per tutti, ci siano persone che pensano ai nostri anziani ospiti – sottolinea il Presidente di I.P.A.V. dottor Luigi Polesel. - Un ringraziamento speciale alle associazioni che ci hanno fatto questi bellissimi doni e a tutti i volontari che in questo periodo impegnativo si ricordano di noi, lo consideriamo un segno di speranza e fiducia nel futuro».