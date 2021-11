Assunti 31 lavoratori interinali come dipendenti della Nuova compagnia lavoratori portuali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Ai primi di novembre si sono completate le assunzioni di 31 lavoratori interinali della Soc. Intempo alla Soc. N.CLP di Marghera – Nuova Compagnia Lavoratori Portuali. “E’ un importantissimo risultato – dichiara Renzo Varagnolo, segretario generale Filt Cgil Veneto - per i lavoratori e una grande soddisfazione per la FILT CGIL di Venezia e del Veneto, che arrivano dopo anni di vertenze e trattative. Il primo accordo sindacale tra la FILT – CGIL e la N.CLP, che impegnava la società alle assunzioni, risale al giugno 2020, ed era condizionato alle quantità e qualità delle occasioni di lavoro del porto di Venezia. La pandemia e la conseguente crisi economica hanno rinviato di quasi due anni il rispetto di quanto stabilito. Oggi, nella condivisione della Soc. N.CLP e dei suoi soci, e con l’autorizzazione del Presidente dell’Autorità del Sistema portuale (ADSP), i contratti sono stati finalmente sottoscritti. Queste assunzioni sono importanti per tutto il porto e per la sua efficienza, e permettono di rinnovare anagraficamente e professionalmente il personale della N.CLP che, ricordiamo, avvia i lavoratori in tutti i terminal portuali. Negli anni di blocco del turn over diretto, ci si rivolgeva alla società interinale Intempo per coprire le necessità di lavoro. La N.CLP è autorizzata dal Ministero dei Trasporti per l’impiego di 120 lavoratori e con queste 31 assunzioni si rimedia finalmente a una carenza organica che durava da molto tempo. I lavoratori interinali assunti ottengono una stabilità professionale, dopo le incertezze sul loro futuro durate troppo a lungo, mediamente tra i 4 e i 5 anni. Sono giovani formati, che hanno fatto dell’attività di ”scaricatore di porto/operatore portuale” la loro scelta di vita lavorativa. Una scelta cui sono stati riconosciuti rispetto e dignità. Quando il lavoro viene svolto in sicurezza e nel rispetto di diritti fondamentali, quando si migliorano le condizioni e la qualità dell’occupazione, si fanno scelte lungimiranti verso un futuro di stabilità e legalità. Il porto di Venezia, le sue Imprese, l’ADSP, devono continuare a confrontarsi con la FILT – CGIL per includere, allargare i diritti e migliorare, insieme, l’efficienza dell’intera attività portuale”.