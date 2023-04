Jesolo, il Comune rafforza l'organico: 28 nuovi dipendenti tra cui 9 vigili

Un Comune più tecnologico, efficiente e sicuro. L’amministrazione di Jesolo ha approvato il nuovo piano che contiene il programma per le nuove assunzioni. Un'iniziativa che risponde al fabbisogno di personale emerso al termine di una ricognizione nei diversi ambiti e uffici. Il via libera da parte della giunta sblocca per l’anno in corso fondi per un totale di 461.471,95 euro, che saranno utilizzati prevalentemente per potenziare l’organico e in parte per sostenere la promozione a categoria superiore di alcune figure. Tra le grandi novità rese possibili dal piano, l’istituzione del nuovo ufficio finanziamenti comunitari e il potenziamento dell’ufficio gare e appalti.

Il Comune di Jesolo assumerà nel corso del 2023 un totale di 28 nuovi dipendenti, una parte dei quali in sostituzione di colleghi che hanno cessato la propria attività. E, mentre il Consiglio dei ministri ha appena approvato un decreto che prevede assunzioni per le forze di sicurezza, a Jesolo la maggior parte dei nuovi assunti – nove per la precisione – entrerà a far parte del comando di polizia locale, dove saranno integrati tre funzionari di vigilanza e sei agenti. Saranno poi aperte le candidature per otto funzionari amministrativi per diversi uffici, tra i quali l’edilizia privata, la ragioneria e i tributi. Tra loro, una parte sarà dedicata all’attività svolta dal nuovo ufficio finanziamenti comunitari che garantisce all’ente l’accesso a contribuzioni europee come il Pnrr. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta ai sistemi informativi, cui sarà dedicato un funzionario esperto informatico e uno dei sei nuovi assunti tra gli impiegati amministrativi. Due nuovi tecnici, infine, saranno integrati all’edilizia.

Le prime assunzioni avverranno attraverso le procedure concorsuali che saranno attivate in tempi brevissimi. «Abbiamo redatto un piano che traducesse in concreto la nostra visione della Jesolo di domani, vale a dire una città più sicura, dotata di un ente pubblico al passo con i tempi e quindi capace di dare risposte efficaci e veloci ai residenti - spiega il sindaco Christofer De Zotti -. Il piano è corposo e viene sostenuto con risorse importanti, a dimostrazione del dinamismo interno all’ente stesso ma anche della trasformazione che la città sta affrontando e che la porterà a diventare un centro nevralgico per l’intera costa veneta. Jesolo sta diventando una smart city dove è bello trascorrere le proprie vacanze ma, prima ancora, vivere e lavorare».