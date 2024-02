La Regione Veneto investe su giovani e neoassunti: previste 353 assunzioni nel triennio

«Un’iniezione sostanziosa in termini di risorse umane da inserire in organico dal prossimo triennio. La Regione del Veneto vuole puntare ad acquisire nuovi dipendenti: più di duecento nuovi ingressi nel 2024 (105 funzionari, 76 istruttori e 20 operatori), selezionati mediante indizione di concorsi, lo scorrimento di graduatorie già esistenti e l’avvio di percorsi di mobilità. Ma nel triennio 2024-2026 il totale dei nuovi assunti sarà di ben 353 unità». Con queste parole, l’assessore alla programmazione, bilancio e personale della Regione Francesco Calzavara annuncia il nuovo Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO).

«Stiamo lavorando per far fare un salto di qualità alla macchina regionale, insieme agli enti ed alle aziende regionali, anche per innalzare il livello di engagement, a partire dalla dirigenza con il coinvolgimento di tutti i dipendenti - aggiunge Calzavara -. Le nuove assunzioni porteranno un valore significativo alla struttura orientata al benessere organizzativo e alla tutela della diversità, contribuendo alla capacità della Regione di adattarsi ai cambiamenti, migliorare i servizi offerti ai cittadini e rispondere alle esigenze della comunità. L’obiettivo è quello di rendere la macchina organizzativa pronta ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte, prima fra tutte quella, epocale, non solo per il Veneto ma per l’Italia, dell’autonomia differenziata».

