“Attacco poetico”, il flash mob nazionale di poesia a Venezia

Declamare poesie per celebrare la Giornata mondiale della giustizia sociale, che ricorre oggi. E' il proposito di “Attacco poetico”, flash mob nazionale di poesia organizzato per il terzo anno dalla Nazionale italiana poeti e ospitato a Venezia da Palazzo Ducale. La presidente del Consiglio Ermelinda Damiano ha partecipato all'iniziativa, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale. Con lei anche Chiara Squarcina, dirigente area attività museali della Fondazione Musei Civici di Venezia.

L'evento, che rientra nel calendario 'Le Città in Festa', è stato fruibile online con una diretta social. In collegamento poeti e appassionati di poesia da tutta la penisola e da città estere come Pola, Tirana, Budapest. Il collegamento veneziano, condotto da Fabio Busetto, si è svolto a partire dalle 10 ed è stato incentrato sul tema della maschera. Sono stati declamati otto componimenti poetici. Tra i partecipanti: Marco Contessa, Robert Siranian, Lucia Guidorizzi, Anita Menegozzo, Claudio Ongarato, Lucia Ferro, Nadav Molamud, Eugenia Rico, Fiorella Cosetta Enzo, Alvise Zanella. Tra loro anche lo scrittore e cantautore Davide Riondino. La Nazionale italiana poeti è composta da poeti italiani. Nasce con l'intento di portare letture e libri di poesia negli stadi di calcio per dar vita al connubio sport-cultura. Promuove letture di componimenti poetici dai campi di calcio, prima dell'inizio, durante l’intervallo e a fine partita. Organizza e partecipa a match con finalità solidali, per raccogliere fondi destinati in beneficenza.