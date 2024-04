L'impresa di Attilio Moregola: ha concluso l'Ultra Maratona Milano Sanremo in 47 ore

Ieri mattina alle 9.09 l’atleta di Fossalta di Piave Attilio Moregola, uno dei coraggiosi maratoneti che hanno partecipato alla madre delle maratone, la "Ultramaratona Milano Sanremo 2024", ha toccato il mare ligure giungendo a destinazione entro le 52 ore previste dal regolamento. Per la precisione, ha corso - giorno e nottev- i 285 km in 47 ore e 9 minuti classificandosi ottavo. Un risultato eccezionale visto che circa il 40% degli atleti si è ritirato.

«Sono contentissimo, anche se è stata dura soprattutto per il caldo che abbiamo dovuto sopportare - ha detto l'atleta -. Ringrazio il gruppo che mi ha seguito durante tutto il percorso e quanti hanno fatto una donazione ad Anffas. Sapere di correre per aiutare anche i ragazzi di Anffas San Donà mi ha dato ancora più forza per raggiungere l’obiettivo». Attilio ha infatti voluto collegare alla sua impresa anche una raccolta fondi. A sostenerlo, c'era anche il presidio ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier, dove lavora come tecnico informatico. «Il suo impegno e la sua determinazione sono esemplari e riflettono i valori di resilienza e perseveranza che promuoviamo - ha commentato Matteo Geretto del presidio ospedaliero di Monastier -. Attilio è un vero campione e il suo risultato è motivo di grande gioia e ispirazione per tutti noi». Accanto a lui, durante tutta la ultra maratona, ci sono stati gli amici del gruppo sportivo "Oll Scars" di Fossalta, che hanno condiviso con lui le fatiche seguendolo giorno e notte con un camper. A sostenerlo anche diversi partner: l'officina auto Turchetto di Musile di Piave, Ossida di Fossalta di Piave e Signal Therapy e Fulcro di Monastier.