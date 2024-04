Outlet di Noventa: laboratori per bambini in occasione della Giornata della Terra

Anche quest’anno, nel weekend che precede l’Earth Day (20-21 aprile), i cinque centri italiani del Gruppo McArthurGlen - Serravalle, Noventa di Piave, Barberino, Castel Romano e la Reggia Designer Outlet dedicheranno un fitto programma di laboratori didattici gratuiti a tema sostenibilità, per trasmettere ai bambini i valori di rispetto e amore per la Natura e per il Pianeta con attività divertenti e coinvolgenti.

All'outlet di Noventa, sia sabato 20 che domenica 21 aprile, dalle 11 alle 19, i bambini che parteciperanno alle attività didattiche saranno coinvolti in iniziative legate alla raccolta differenziata, allo smistamento dei rifiuti, l’importanza del riciclo e della mobilità elettrica e ai temi della sostenibilità ambientale dell’ecosistema marino.

La strategia "Evolve" del gruppo McArthurGlen è allineata con 10 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite. Si propone di introdurre un cambiamento reale con un approccio basato su tre pilastri: ridurre l’impatto negativo sul pianeta, ottimizzare il contributo alle comunità di riferimento, integrare la sostenibilità in ogni aspetto del business.

La cultura del consumo consapevole porta all’utilizzo delle risorse in modo responsabile attraverso strategie di gestione delle acque e riduzione dei rifiuti, promuovendo raccolta differenziata, riciclo e riutilizzo dell'abbigliamento dismesso. Tutti i centri italiani ospitano dei pannelli solari per supportare il proprio fabbisogno energetico, e alcuni di questi impianti saranno soggetti a espansione nel corso del 2024. Dal 2019 sono stati ridotti i consumi energetici del 11% e le emissioni di CO2 di circa il 20%.

Consapevole dello stress idrico in Italia, il gruppo ha adottato una "landscaping policy" per la gestione delle aree verdi dei centri, che prevede misure quali la scelta di specie autoctone e sempreverde con ridotte esigenze di irrigazione al fine di ridurre il consumo di acqua.