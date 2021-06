Atvo riattiva i collegamenti bus tra gli aeroporti e le spiagge

Ripartono, dopo un anno di stop, i servizi navetta "Express" dell'azienda Atvo tra gli aeroporti e le spiagge venete: otto corse al giorno che collegano il Marco Polo di Venezia e il Canova di Treviso con le località di Lignano, Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino-Treporti. «Un momento importante», dice il presidente di Atvo, Fabio Turchetto, perché il riavvio di queste corse «significa che si sta tornando alla normalità, anche in un comparto così importante per il territorio come quello turistico». Prima della pandemia, con il servizio “express” per i due aeroporti, i mezzi di Atvo hanno trasportato oltre centomila turisti.

Nella tariffa sono inclusi il trasporto bagaglio e il bus urbano per raggiungere l’alloggio dall’autostazione di Jesolo e/o viceversa. Se si prenotano i biglietti online, in aeroporto si potrà andare direttamente alla fermata di partenza del bus, subito all’esterno della sala arrivi, mostrare al personale di assistenza i biglietti (stampati o digitali) e partire per Jesolo, senza lo stress del traffico o del parcheggio. Anche al ritorno il bus porterà direttamente davanti al terminal passeggeri. Si viaggia con bus comodi, dotati di aria condizionata e ampio spazio bagagli sotto il compartimento passeggeri e wi-fi free.

Il servizio treno + bus per le spiagge

Atvo ha anche una partnership con Trenitalia per il servizio “Jesolo Link”, che permette ai turisti di viaggiare verso le spiagge in modalità treno + bus con un biglietto unico. Gli utenti possono scegliere tra i 200 collegamenti al giorno garantiti da Trenitalia verso la stazione ferroviaria di Mestre e da lì raggiungere il litorale veneto con collegamenti autobus effettuati da Atvo. Sono 65 i collegamenti quotidiani di Jesolo Link fra la stazione di Mestre e Jesolo.