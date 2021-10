Nasce a Venezia la prima “aula natura” del WWF

Un giardino aromatico, un piccolo stagno con i pesci, alcune vasche con talee di pioppo. E’ stata inaugurata questa mattina nel cortile della scuola primaria “Manzoni” e della secondaria Priuli, dell’Istituto comprensivo Morosini, la prima aula natura della città di Venezia. L’iniziativa è il risultato di un progetto promosso dal WWF per sviluppare nei bambini un approccio ecologico allo studio dell’ambiente, migliorare gli spazi educativi e facilitare l’apprendimento vivendo in prima persona l’esperienza della natura: i 120 ragazzi coinvolti raccoglieranno semi, capiranno come le piante si propagano e come influisce, sulla loro crescita, la ciclicità delle stagioni.

L’obiettivo è quello di creare nelle scuole italiane un ambiente che stimoli la biofilia riuscendo a innescare nei giovani alunni l’emozione per l’osservazione ai cambiamenti della natura, facilitando l’apprendimento con l’approccio pratico. Entro il 2024 il WWF darà vita a 50 aule natura in tutto il territorio nazionale, due per regione. Questa mattina ne sono state inaugurate 10.