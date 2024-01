Aumenti delle rette nelle residenze per anziani. Toigo (Uil): «Preoccupati»

Nel 2024 cresce ancora il costo delle rette delle case di riposo. Gli aumenti non riguardano tutte le strutture ma in media, secondo i calcoli dei sindacati, in Veneto si aggirano attorno al 5%. Un peso in più per le famiglie, che si inserisce in un quadro già complicato a causa dell'insufficienza di impegnative di residenzialità, dell'aumento del numero di anziani non autosufficienti, dell'invecchiamento progressivo della popolazione.

Ne ha parlato ieri, 16 gennaio, il segretario regionale della Uil Roberto Toigo, in occasione dell'incontro a Mestre con il segretario nazionale PierPaolo Bombardieri. «L'aumento delle rette delle Rsa è un problema che abbiamo posto più volte alla Regione - ha ricordato Toigo - e abbiamo addirittura dato l'opportunità alla Regione di mettere un'addizionale sul sociale per dare una mano a chi non arriva a pagare queste rette. È una preoccupazione - conferma Toigo -. Si nota a livello territoriale una problematica importante, vediamo come ne verremo fuori».

Alcune settimane fa i sindacati regionali dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, avevano fatto i conti: «I rincari esplosi nel 2022 - spiegavano - hanno portato il costo medio delle rette in Veneto alla somma di 1.600 euro al mese (per chi ha l'impegnativa di residenzialità) e di 2.400 euro per chi ne è sprovvisto e paga l’intero importo senza contributo regionale». Con i nuovi aumenti nel 2024, per i sindacati, «si rischia di mettere in ginocchio molte famiglie, alcune delle quali, già ora, sono state costrette a togliere il proprio caro dalla struttura, non potendo più sostenere la quota».