Aumento delle temperature: domenica e lunedì luglio disagio fisico intenso

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal centro meteorologico di Teolo dell'Arpav, ha comunicato che a causa dell'incremento ulteriore delle temperature e degli elevati tassi di umidità, si prevedono condizioni di disagio fisico intenso da domani, domenica 16 luglio, a lunedì 17 luglio compreso, come confermato anche dalla Regione del Veneto che ha decretato lo stato di allarme per disagio intenso.

Nella giornata di domani, la presenza a tratti di una lieve ventilazione ostacolerà il peggioramento della qualità dell'aria, che rimarrà perlopiù buona/discreta, salvo risultare scadente su alcune zone pedemontane e alcune aree urbane.

Nella giornata di lunedì 17 luglio, invece, è previsto un ulteriore aumento del disagio fisico, che risulterà intenso pressoché ovunque, salvo risultare localmente debole/moderato sulle zone montane. La qualità dell’aria subirà un discreto peggioramento, risultando scadente a partire dalle zone pedemontane e via via anche in varie altre.