Covid, Ulss 3: aggiunti 135 posti letto

Con l’aumento dei contagi, e di conseguenza dei ricoveri, si fa sempre più difficile la situazione per le aziende ospedaliere, che negli ultimi giorni si trovano costrette ad aggiungere posti letto per far fronte all’emergenza sanitaria legata al Covid. Come nel caso dell’Ulss 3, che questa settimana ha incrementato il numero dei posti letto di 135 unità. Si tratta di postazioni già esistenti e convertite per assistere i pazienti Covid.

In particolare, a Venezia sono stati aggiunti 11 posti letto (portandoli da 23 agli attuali 34), all’Angelo di Mestre sei (da 30 a 36), a Dolo uno (da 24 a 25), a Mirano quattro (da 18 a 22) e a Chioggia dieci. «Nonostante l’aumento dei contagi e dei ricoveri, registriamo comunque un numero stabile di pazienti in terapia intensiva», spiega Stefano Vianello, direttore funzione territoriale dell’Ulss 3. Ad oggi, nel territorio dell’azienda sanitaria, sono quattro i pazienti in terapia intensiva.

«Negli ultimi dieci giorni abbiamo registrato un afflusso al pronto soccorso molto sostenuto, tra pazienti positivi che hanno anche altre patologie o pazienti con sintomi correlati al Covid – spiega la dottoressa Federica Boin -. Ne consegue che sta aumentando anche l’occupazione dei posti letto e l’impegno assistenziale sta diventando importante». L’azienda sanitaria, alla luce dell’intensificarsi dell’emergenza, sta cercando di adeguare il numero dei posti letto alle esigenze della richiesta del pronto soccorso e dei reparti che si trovano con pazienti che si positivizzano.

Ma non è tutto. A gravare su una situazione già pesante ci sono oltre 200 operatori sanitari dell’Ulss 3 che non possono lavorare perché in isolamento, in quanto sono positivi al Covid, e un’altra settantina sospesi perché non vaccinati. L’appello, da parte dell’azienda sanitaria, è di aderire alla nuova campagna vaccinale con la somministrazione della quarta dose (second booster). Proprio nei giorni scorsi è stata diffusa la circolare del Ministero della Salute che ha esteso la platea dei soggetti vaccinabili con la quarta dose agli over 60 e alle persone fragili dai 12 anni in su. «Sono 8mila i posti attualmente liberi e prenotabili anche attraverso il sito dell'Ulss 3», spiegano dall'azienda sanitaria, nei centri vaccinali di Venezia (ex ospedale Giustinian), Mestre (pala Expo), Chioggia (sede Aspo) e Mirano (Bocciodromo). «È vero che il vaccino non protegge dal contagio – conclude Vianello - ma riduce dell’80% il rischio di andare incontro a una forma grave di Covid o di finire in ospedale».