Trasporto pubblico, aumentano le tariffe

Nuove tariffe per i trasporti extra urbani. L'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Venezia, soggetto composto da Comune di Venezia, Città metropolitana di Venezia e Comune di Chioggia, ha deliberato un incremento tariffario in ambito extraurbano.

Le tariffe, ferme dal 2015, sono state dunque aumentate in media del 7-8% contro un indice inflattivo prossimo al 20%, a parziale copertura del forte incremento dei costi energetici ed operativi che le aziende di trasporto hanno subito negli anni e continuano ad assorbire nei loro bilanci senza impatto sul servizio o sui clienti. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie è stato anche deciso di posticipare l’applicazione della modifica tariffaria a partire da fine aprile/inizio maggio per quanto riguarda i biglietti e a giugno per quanto riguarda gli abbonamenti, questo in particolare per permettere agli studenti e alle loro famiglie di chiudere l’anno scolastico in massima tranquillità e sfruttare appieno l’agevolazione del governo per il cosiddetto “Bonus Trasporti” che dovrebbe partire a maggio 2023.

Il ritocco delle tariffe riguarda i tre vettori operanti in ambito metropolitano: Atvo nel Veneto Orientale, Avm in ambito centro meridionale e Arriva Veneto nel collegamento Chioggia/Sottomarina-Venezia. L’incremento medio è inferiore ai 30 centesimi per i biglietti, di 4 euro per gli abbonamenti mensili (meno di 13 centesimi al giorno) e 34 euro per gli abbonamenti annuali (meno di 10 centesimi al giorno). I titoli di viaggio (biglietti e carnet) attualmente in possesso dei clienti restano validi fino al 31/12/2023, mentre gli abbonamenti vengono mantenuti fino a naturale scadenza.