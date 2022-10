«Errore di manovra a Venezia, auto bloccata sulla gradinata»

Un automobilista, non è chiaro se per un errore di manovra, è rimasto bloccato con la propria vettura su una gradinata pedonale lungo calle Dietro ai Magazzini, nei pressi di piazzale Roma. È successo ieri sera, verso le 21: l'automobile, con ogni probabilità, aveva appena oltrepassato il varso S. Andrea, provenendo da San Basilio. Non è da escludere che la persona alla guida abbia confuso la gradinata per un accesso rapido al piccolo parcheggio sottostante (foto di Fabio Vianello).