Le elezioni si avvicinano, le info utili dal comune

Si avvicinano le elezioni. Per l'elettore che avesse smarrito o deteriorato la tessera elettorale, o che avesse esaurito i 18 spazi per la registrazione del voto, l'ufficio elettorale di Mestre mette a disposizione un duplicato. L'Ufficio Elettorale è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 17, al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 17.

Info e orari utili

Da martedì 15 settembre a giovedì 17 settembre si potrà richiedere una nuova tessera elettorale, negli orari di apertura, anche nelle seguenti sedi delle anagrafi comunali: Venezia - Anagrafe San Marco, 4161; Lido - Anagrafe, Via S. Gallo 32; Pellestrina - Anagrafe Sestiere Zennari, 639; Burano - Anagrafe, San Martino Destro, 179; Murano – Anagrafe, Fondamenta da Mula, 153; Mestre - Anagrafe (anche per Terraglio) via Palazzo, 8 76; Favaro Veneto - Anagrafe Piazza Pastrello, 1; Zelarino - Anagrafe, Piazzale Munaretto, 1; Marghera – Anagrafe Piazza Mercato, 1. Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre, sarà invece osservata un'estensione dell'orario di apertura degli Uffici Anagrafe, secondo il seguente schema: venerdì 18 e sabato 19 settembre ore 9 -18 (Zelarino solo 14,30-18 Murano chiuso), domenica 20 settembre dalle 7-23 e lunedì 21 settembre ore 7-15. Si ricorda che gli elettori che devono ritirare per la prima volta la Tessera elettorale emessa dal Comune di Venezia, dovranno rivolgersi all'Ufficio anagrafe operante nel territorio in cui risiedono, anche senza appuntamento: per i residenti a Chirignago l'anagrafe di riferimento è quella di Mestre centro. Per il rinnovo della tessera elettorale completata o smarrita (emessa dal Comune di Venezia) si potrà invece rivolgersi a qualsiasi ufficio dell'Anagrafe.