Busitalia, i servizi estivi per raggiungere le località turistiche e balneari

Tornano i servizi di trasporto estivi per raggiungere più facilmente le località turistiche e balneari del Veneto. Busitalia Veneto ha attivato le nuove corse, che partiranno dal 9 giugno e saranno disponibili fino al 10 settembre.

Chioggia Sottomarina Link – Una combinazione treno + bus, ideale per raggiungere le spiagge di Sottomarina e la città di Chioggia. Saranno disponibili 27 collegamenti bus nei giorni festivi, 31 collegamenti nei sabati feriali e 30 collegamenti dal lunedì al venerdì feriali. Le partenze sono previste dalla corsia n. 4 dell’autostazione di Padova. Il costo del biglietto è di € 5,70 (€ 6,00 se acquistato a bordo).

Linea Estiva per Jesolo – Sarà operativa la linea estiva che collega Padova e Montegrotto Terme alla rinomata località balneare di Jesolo: in esercizio, dal lunedì alla domenica, con 6 corse giornaliere (di cui una con origine/destinazione Montegrotto Terme) al costo di € 11,60 (Padova-Jesolo Lido) e € 13,60 (Montegrotto-Jesolo Lido). Per incentivare il trasporto dei passeggeri, è stato introdotto un carnet promozionale che consente di effettuare sei viaggi, da Padova a Jesolo, al costo di cinque.

Rovigo – Rosolina Mare – È attiva la linea che collega Rovigo e Adria a Rosolina Mare, con partenze da Rovigo dalle ore 07:00 alle ore 17:15 nei giorni feriali e dalle 07:20 alle 13:20 nei giorni festivi; da Rosolina Mare, invece, dalle ore 08:25 alle ore 19:20 nei giorni feriali e dalle ore 09:05 alle ore 19:00 nei giorni festivi, al costo di € 7,20 (Rovigo-Rosolina Mare) e € 5,50 (Adria-Rosolina Mare).

Cicloturismo – Bus & Bici Rovigo – Busitalia offre a residenti e turisti l'opportunità di esplorare il territorio del Delta del Po in bicicletta. Partendo da Rovigo, gli autobus extraurbani attrezzati con carrelli per il trasporto delle biciclette permettono di portare con sé fino a 6 biciclette contemporaneamente. Il servizio è attivo sulle linee extraurbane: Rovigo-Adria-Rosolina Mare e Rovigo-Porto Tolle-Barricata.