In spiaggia in bus elettrico, Atvo: «Un altro passo verso il turismo ecosostenibile»

I bus elettrici al servizio del turismo. Acquistati e messi in strada alla fine del 2023, come servizio urbano a San Donà di Piave, ora faranno parte della flotta che effettuerà i trasferimenti interni nelle varie località turistiche del Veneto Orientale, quindi Jesolo, Cavallino Treporti, Caorle e Bibione; almeno due i mezzi elettrici che saranno messi a disposizione in ognuna di queste importanti realtà turistico-balneari.

«Questo per noi è pensare all’ambiente – spiega il presidente Atvo, Fabio Turchetto –. Abbiamo deciso di mettere in servizio i bus elettrici lungo la costa sapendo della sensibilità che sempre più i turisti hanno nei confronti della sostenibilità ambientale; e per dimostrare come ci siano realtà e istituzioni che lavorano su questo versante. Gli autobus non inquinanti ad alimentazione elettrica sono un ulteriore passo verso quel turismo ecosostenibile e votato allo sviluppo integrato, fatto di crescita economica, equilibrio ambientale e cura degli aspetti sociali, verso cui abbiamo l'ambizione di dirigerci». Da oggi, gli otto mezzi elettrici gradualmente inizieranno a circolare per svolgere il servizio urbano a Caorle, Bibione e, a seguire, a Jesolo e Cavallino-Treporti.

Nelle scorse settimane gli autisti che saranno destinati al servizio urbano svolto con i nuovi mezzi e il personale di officina hanno seguito uno specifico corso di formazione, che è stato esteso a tutto il personale. «Un segnale importante, anche come immagine che daremo all’estero visto l’utilizzo dei mezzi che fanno gli ospiti presenti nelle località balneari e di grande attenzione nei confronti dei temi della sostenibilità ambientale. Si tratta dell’ultimo step prima di estendere l’utilizzo dei bus completamente elettrici in tutta l’area della Città Metropolitana servita da Atvo», aggiunge Paolino D’Anna, consigliere delegato metropolitano alla viabilità.