Atvo, da lunedì entrano in servizio i primi quattro bus elettrici

«C’è aria nuova in città». È con questo slogan, inserito anche nella grafica dei nuovi mezzi, con cui Atvo ha pensato di accompagnare il percorso “ecologico” avviato con l’acquisto dei primi quattro bus elettrici e che culminerà, nella prossima primavera, con l’inaugurazione del nuovo terminal di San Donà di Piave e il completamento della flotta elettrica che si comporrà di quindici nuovi veicoli.

La flotta Atvo si arricchisce, dunque, di 15 autobus che producono zero emissioni di Co2 e un ridotto inquinamento acustico. «Questo per noi è pensare all’ambiente – spiega il presidente Atvo, Fabio Turchetto –. Dedichiamo il nostro un impegno per proseguire un progetto virtuoso che punta alla sostenibilità ambientale, alla tutela della salute delle persone e alla realizzazione di nuovi importanti progetti». Da lunedì i quattro mezzi elettrici inizieranno a circolare per svolgere il servizio urbano a San Donà di Piave. «Poter contare su una mobilità sostenibile – il commento del sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso – è un elemento fondamentale dello sviluppo futuro del Sandonatese, inteso come area vasta. Gli autobus non inquinanti ad alimentazione elettrica sono un ulteriore passo verso quella città ecosostenibile e votata allo sviluppo integrato, fatto di crescita economica, equilibrio ambientale e cura degli aspetti sociali, verso cui abbiamo l'ambizione di dirigerci».

I nuovi bus, forniti da IIA – Industria Italiana Autobus, azienda che ha vinto il bando, possono percorrere fino a quasi 500 chilometri. Sono dotati di sistemi di sicurezza avanzati e di un impianto antincendio all’avanguardia. Ognuno può portare fino ad un massimo di 85 persone (28 posti a sedere). Nei giorni scorsi una parte degli autisti, quelli che saranno destinati al servizio urbano svolto a San Donà di Piave con i quattro nuovi mezzi e il personale di officina, hanno seguito uno specifico corso di formazione. Corso che sarà esteso a tutto il personale. «In accordo con Atvo con l’arrivo degli altri bus elettrici – aggiunge, infine, Paolino D’Anna, consigliere delegato metropolitano alla viabilità – il servizio urbano verrà esteso a tutta la rete metropolitana coperta da Atvo, quindi a Jesolo, Cavallino-Treporti, Caorle, San Michele al Tagliamento-Bibione e Portogruaro dove è garantita la presenza delle colonnine per la ricarica».