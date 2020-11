Ulss 4: da giovedì all'ingresso degli ospedali va compilata l'autocertificazione

Considerata la continua evoluzione della situazione epidemiologica e allo scopo di contenere il pericolo di contagi, da giovedì 12 novembre parte delle persone che si recheranno negli ospedali di Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo, dovranno compilare un’autodichiarazione indicando le generalità, la conferma di essere in buono stato di salute, non essere in isolamento così come l'assenza di contatti con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni. La novità introdotta ha lo scopo di accertare che chi entra in ospedale non possa contagiare pazienti, personale medico e sanitario. Inoltre, la dichiarazione permette il tracciamento di eventuali contatti in caso di positività al virus e verrà conservata per 10 giorni successivi alla compilazione.

Chi dovrà compilare l'autocertificazione

Dovranno compilare l’autocertificazione: i visitatori di degenti, caregiver o accompagnatori di utenti che necessitano di un aiuto. Saranno esentati dalla compilazione: chi si reca in ospedale con appuntamento già fissato, con prescrizione medica, per ricovero ospedaliero, in quanto situazioni che già prevedono la registrazione dell’utente.

L’autocertificazione dovrà essere compilata all'ingresso dei tre ospedali e verrà consegnata dal personale di controllo degli accessi. Per velocizzare i tempi d'ingresso, i diretti interessati potranno precompilare il documento a casa, scaricandolo dal sito internet www.aulss4.veneto.it oppure dalle pagine Facebook e Twitter “Ulss4 Veneto orientale”.