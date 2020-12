Venezia Cambia: «L'Autorità della laguna sia economicamente autonoma e partecipata»

Il gruppo "Venezia Cambia" entra nel dibattito sull'Autorità per la laguna, la struttura stabilita nel decreto Agosto del governo per la gestione del Mose a Venezia. Lo fa al termine di una settimana cruciale per le maree, tante, ravvicinate e importanti, e dopo la polemica divampata martedì, giorno dell'Immacolata, quando con l'acqua alta a 138 centimetri nel pomeriggio le paratoie non sono state sollevate e le città di Venezia e Chioggia sono state sommerse (Chioggia quasi fino a un metro e mezzo).

Struttura partecipata e autonomia finanziaria

«La nuova Autorità per il governo della laguna è stata concepita in fretta e furia, assieme ad altre disposizioni governative dettate dallo stato di emergenza pandemica. La sua nascita sembra prossima, ma il parto difficile - scrive "Venezia Cambia" - La città ha bisogno di strutture di governo efficaci, semplici, trasparenti. La salvaguardia ambientale e la definizione di un nuovo modello economico e sociale non consentono ulteriori errori. Il sindaco Brugnaro su questo ha ragione - commenta il gruppo - la città e il suo territorio devono rivestire un ruolo centrale per le scelte e le modalità di gestione della nuova Autorità. La partecipazione non può limitarsi ad alcuni momenti di consultazione né alla presenza degli enti locali (Comuni e Città metropolitana) - continua - Serve un'autonomia finanziaria dell'Autorità».

La presidenza

Per "Venezia Cambia" sono «irrinunciabili il provveditorato, il porto, l'autorità di bacino (ex magistrato alle acqua) nella struttura, ma - afferma - sarà efficace se rappresenterà un luogo aperto di confronto e di sintesi oppure si rischierà di accrescere, peggiorandola, la frantumazione dei poteri che insistono e collidono sulle decisioni locali. Per uscire dallo stallo attuale la strada è una sola: la scrittura collegiale e partecipata dello statuto del nuovo organo lagunare, con il dibattito pubblico, e la consultazione aperta e trasversale sulla figura di presidente che dovrà rappresentarla».