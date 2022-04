Autostazione Atvo di San Donà: la città invasa da progettisti di mezza Europa

Futuro dell’autostazione Atvo di San Donà di Piave: la città invasa da progettisti da mezza Europa. Ultimi preparativi per la 16esima edizione di "Europan progetti europei per nuove architetture" che dal 12 al 14 aprile al centro culturale Leonardo Da Vinci animerà San Donà con un evento aperto a tutti i cittadini che vorranno conoscere i progetti per il futuro dell’autostazione Atvo in pieno centro città.

San Donà di Piave nel corso del 2021 è stata infatti una delle 40 città europee selezionate da Europan che ha coinvolto 1021 gruppi di lavoro i quali hanno prodotto 127 progetti e, tra questi, anche i tre che verranno premiati per le proposte sviluppate per l’autostazione Atvo. «Essere uno dei due soli centri italiani selezionati da Europan – dice il sindaco Andrea Cereser – è una soddisfazione e anche una necessità: quella di aprirsi ad altre esperienze in tutta Europa proprio per poter immaginare, progettare e realizzare quelle cose nuove di cui la nostra città ha bisogno. È così che nasce l’innovazione».

Taglio del nastro in programma il 12 aprile alle 15 in Corte Leonardo, mentre alle 16 all’Auditorium verranno presentati i vari progetti che rimarranno in mostra fino al 25 aprile. Al centro culturale Leonardo Da Vinci architetti, esperti e progettisti, attraverso un workshop, svilupperanno un’idea condivisa con la città da mettere in pista per il futuro hub dell’autostazione Atvo, definendone i passaggi per l'avvio del processo di realizzazione, i cui risultati verranno presentati il 14 aprile alle 15.30 all’Auditorium. Il workshop, coordinato dall’architetto e docente Barbora Melis, vedrà la partecipazione di progettisti da tutta Europa e naturalmente anche dei premiati: Mai Hung Trung autore del progetto vincitore “Agroecological Condenser”; il gruppo composto da Andrei Musetescu, Cosmin Dumitru, Loredana Nistor e Oana Muresan col progetto secondo classificato “Nodo” e Federico Lorenzon con Matilde Tavanti autori del progetto “Living Between the Lines” che riceveranno una menzione speciale. A San Donà saranno presenti anche gli studenti dell’Università di Ferrara che hanno voluto utilizzare l’autostazione Atvo di San Donà di Piave per il loro laboratorio di Progettazione architettonica.