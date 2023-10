Autostrada A4, lavori terza corsia: chiusure nel weekend

Si lavora costantemente negli ultimi tre chilometri e mezzo del tratto Alvisopoli – Nodo di Portogruaro per completare tutte le opere della terza corsia dell’autostrada A4. Tra le opere c’è il rifacimento del ponte sul fiume Lemene, manufatto che ha richiesto tre fasi di varo.

Nella notte tra sabato e domenica verrà completata l’ultima fase con il varo di tre travi in carreggiata direzione Trieste. Le travi, del peso di 60 tonnellate l’una, verranno trasportate da due carrelloni e quindi varate grazie all’utilizzo di due autogru del peso di 250 e 500 tonnellate l’una. Per consentire queste operazioni verrà chiuso il tratto tra Latisana e Portogruaro della A4 in entrambe le direzioni dalle 20 di sabato 21 alle 10 di domenica 22 ottobre. Nel corso della notte verranno anche posati due portali segnaletici presso le due aree di servizio di Fratta Nord e Fratta Sud e verranno effettuate ulteriori attività manutentive della sede stradale.